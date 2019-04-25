12-летний фигурист учит прыжок в пять оборотов. Так не делал никто
Фигурист Максим Белявский выложил видео с тренировки, где он прыгнул тулуп в пять оборотов. Пока пробовал только со страховкой, но уже получилось. Важность этого случая именно в количестве оборотов: никогда в истории фигуристы не исполняли пятерные прыжки.
Белявский все равно хорош
Максиму Белявскому всего 12 лет, но к этому возрасту он накопил достижения. В этом году Максим стал вторым на первенстве России среди спортсменов 2006-2007 годов рождения. Чуть больше одного балла Белявский проиграл Льву Винокуру.
Зато в январе Максим был первым на зональных соревнованиях. На мемориале Волкова фигурист стал четвертым, но те соревнования проходили еще в ноябре. Тренер Максима при этом отметил, что у спортсмена сильна именно прыжковая часть.
Для будущего стабильного исполнения пятерного тулупа Белявскому нужно выучить хотя бы заход на этот прыжок. Но другие сложные элементы он уже исполнял. Например, Максим владеет четверным тулупом и четверным сальховым.
Сейчас Белявский занимается в школе ЦСКА под руководством Сергея Давыдова. Тренер часто выкладывает в инстаграме прыжковые достижения учеников. Вот сложный каскад из четверного сальхова и тройного тулупа от Белявского (без всяких страховок):
А вот еще одно сочетание прыжков, но уже с двумя тройными тулупами и акселем.
Кстати, Белявский засветился и на телевидении. Он доходил до финала шоу «Ледниковый период. Дети», где в жюри сидела как раз Тарасова.
Илья Авербух брал Максима на собственное шоу «15 лет успеха».
В интервью ТАСС Белявский рассказал о работе над прыжком: «Пятерной тулуп начал учить вчера. Тренер сказал: «Пятерной скрутишь?» Я попробовал и упал. Потом еще раз, и постепенно пошло».
Сразу объясним: успешный прыжок со страховкой еще не означает, что его реально исполнить на соревнованиях. По этому поводу уже высказалась заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
«Рядом с Максимом есть человек с удочкой, который его поддерживает – так мы разучиваем прыжки, чтобы дети не падали. На тренажере Мишина можно так навращать и 10, и 12, и 100 оборотов, в цирке на лонже вообще летают», – сказала Тарасова.
Лонжа – тренировочное устройство в виде своеобразной удочки. С его помощью тренер удерживает спортсмена. Фигуристы любого возраста используют ее во время разучивания прыжков. Обычно такую страховку делают во время индивидуальных занятий с тренером.
Звездой этот парень еще не стал, но его замечают. Для перспектив в фигурном катании это уже значит многое.