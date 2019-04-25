12-летний фигурист учит прыжок в пять оборотов. Так не делал никто

Белявский все равно хорош

Максиму Белявскому всего 12 лет, но к этому возрасту он накопил достижения. В этом году Максим стал вторым на первенстве России среди спортсменов 2006-2007 годов рождения. Чуть больше одного балла Белявский проиграл Льву Винокуру.

Зато в январе Максим был первым на зональных соревнованиях. На мемориале Волкова фигурист стал четвертым, но те соревнования проходили еще в ноябре. Тренер Максима при этом отметил, что у спортсмена сильна именно прыжковая часть.

Для будущего стабильного исполнения пятерного тулупа Белявскому нужно выучить хотя бы заход на этот прыжок. Но другие сложные элементы он уже исполнял. Например, Максим владеет четверным тулупом и четверным сальховым.

Сейчас Белявский занимается в школе ЦСКА под руководством Сергея Давыдова. Тренер часто выкладывает в инстаграме прыжковые достижения учеников. Вот сложный каскад из четверного сальхова и тройного тулупа от Белявского (без всяких страховок):