Над русскими фигуристами смеются. Но есть классный Лазукин

Неудачи в Японии

Итог ЧМ-2019 – у России тяжелая ситуация в мужском катании. Уход Евгения Плющенко, которого будут вспоминать еще много лет, оказался серьезным ударом для развития других россиян.

Пока выступал Плющенко, на них никто не обращал внимание. Когда понадобился выход из консервации на первые роли, на дистанции никто так и не справился.

Максим Ковтун терял уровень, уходил, возвращался, травмировался и справлялся с собственным характером. ЧМ-2019 он пропустил. Михаил Коляда был третьим на прошлом ЧМ, а теперь проваливается из-за психологии. По классу и опыту остается лучшим из наших, но критикуется больше всех. Главные выступления Александра Самарина лучше всего характеризует фраза, сказанная его тренером: «Извините, нам стыдно». После серебра на ЧЕ-2019 от него ждали прорыва.

Итогом ЧМ в мужской фигурке стала потеря максимальной квоты. Коляда едва взял шестое место, Лазукин был десятым (о нем далее), Самарин занял только 12 место. Сумма мест лучших фигуристов страны не должна превышать 13 – третьего фигуриста в следующий раз у страны уже не будет.