Над русскими фигуристами смеются. Но есть классный Лазукин
Неудачи в Японии
Итог ЧМ-2019 – у России тяжелая ситуация в мужском катании. Уход Евгения Плющенко, которого будут вспоминать еще много лет, оказался серьезным ударом для развития других россиян.
Пока выступал Плющенко, на них никто не обращал внимание. Когда понадобился выход из консервации на первые роли, на дистанции никто так и не справился.
- Максим Ковтун терял уровень, уходил, возвращался, травмировался и справлялся с собственным характером. ЧМ-2019 он пропустил.
- Михаил Коляда был третьим на прошлом ЧМ, а теперь проваливается из-за психологии. По классу и опыту остается лучшим из наших, но критикуется больше всех.
- Главные выступления Александра Самарина лучше всего характеризует фраза, сказанная его тренером: «Извините, нам стыдно». После серебра на ЧЕ-2019 от него ждали прорыва.
Итогом ЧМ в мужской фигурке стала потеря максимальной квоты. Коляда едва взял шестое место, Лазукин был десятым (о нем далее), Самарин занял только 12 место. Сумма мест лучших фигуристов страны не должна превышать 13 – третьего фигуриста в следующий раз у страны уже не будет.
Всех заменяет Лазукин
Есть известная история, о которой мы тоже рассказывали. Евгения Медведева повредила бедро, откатала произвольную программу с травмой, а потом отпраздновала бронзу на ЧМ. У мужчин такого героизма не находится.
Перед ЧМ вылетел Максим Ковтун. Его отсутствие объяснили медицинскими показаниями. С 11 по 14 апреля пройдет командный турнир на чемпионате мира. От мужчин должны были ехать Коляда и Самарин, но Михаил попал в больницу.
В обоих случаях из запаса вызывали 21-летнего Андрея Лазукина. Оба раза были для него полной неожиданностью, срывом всех планов и большим ударом (наверное, все-таки радостным).
Сейчас Лазукина утвердили в состав сборной на командные соревнования, но этому предшествовало много неожиданностей. Прежде всего, для него самого.
- 22 февраля: Лазукин выиграл Кубок России – турнир, который считался у фигуристов отбором в состав на ЧМ. «Чемпионат мира? Это не ко мне», – ответил Андрей на все вопросы.
- 7 марта: Лазукин только пятый на Универсиаде. Из наших в медалях оказался Ковтун (2-е место).
- 13 марта: Ковтун отказался от чемпионата мира. Вместо него заявили Лазукина.
- 21 марта: Лазукин общался с журналистами после короткой программы: «Новость о попадании на чемпионат мира была шоковой, потому что я на него не собирался. Надежды не было практически, что я попаду на чемпионат мира. Но из формы я не выходил».
- 2 апреля: Федерация объявила, что Коляда пропустит ЧМ. Вместо него вызывают Лазукина. У тренеров – шок.
Алексей Мишин поделился эмоциями: «К возможности такого решения Лазукин готов не был, и сейчас мы срочно оформляем ему визу в Японию. Мы очень благодарны японскому консульству в Петербурге за доброе к нам отношение в этой ситуации.
А насколько готов Лазукин к командному чемпионату мира, смогу рассказать только в день его завершения».
Вот так Андрей Лазукин дважды получил возможность поехать на ЧМ, хотя максимум рассматривался на турнир запасным.
Пока главная проблема Лазукина – тройной аксель. Под руководством Мишина его идеально выполняет Туктамышева, но Лазукин проваливает на крупных стартах. Если наладит стабильное исполнение, может выйти на новый уровень. В этом плане он тоже стремится прогрессировать.
За карьеру Андрей выиграл только несколько этапов юниорского Гран-при и заезжал в призеры на паре взрослых соревнований. Этот сезон для него все равно лучший (победа в КР, 4 место на ЧР), а награда для Лазукина – возможность выступления на крупных турнирах.
В командных соревнованиях у России хорошие медальные перспективы. Такой успех может стать для Лазукина хорошей основой для прорыва. По вниманию он постоянно проигрывал конкурентам, а теперь становится одним из первых номеров.
Коляду, Ковтуна и Самарина все ругают за провалы. Лазукин никого не бесит. Если его и не хвалят, то хотя бы не троллят так, как конкурентов по сборной.
Он в тени, но может стать топом
Андрей встречается с Елизаветой Туктамышевой. Они вместе занимаются у Мишина, а недавно исполнили совместный показательный номер. Занятия на катке никак не мешают отношениям, а делают их даже крепче. В будущем они оба хотят тренировать.
«Мы давно уже знаем друг друга, ездим вместе на соревнования. И даже легче, когда есть человек, который может тебя поддержать или замять неприятную тему, развеселить, подбодрить. Мы не надоедаем друг другу», – рассказывала Лиза в одном из интервью.
В этом сезоне получилось, что оба были запасными на ЧМ, но Лазукин в итоге туда все-таки поехал. Время совместного турнира придет как раз в командных соревнованиях – там Туктамышева и Лазукин точно выступят.
По вниманию Андрей проигрывает Лизе, но Мишин хвалит спортсмена при любой возможности. Вот самое важное из комментария тренера «Р-Спорту» в сентябре 2018-го:
«В потенциале он способен сделать и четверной лутц, чему масса свидетелей, и четверной тулуп, что он продемонстрировал (в Бергамо). Будем двигаться дальше, потому что не так много таких мальчиков, которые идеальны в своей конституции и качестве скольжения».
Видео взято с официального аккаунта «Матч ТВ» на YouTube