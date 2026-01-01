ЧМ-2019 (фигурное катание)

Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Фигурное катание
Загитова впервые в карьере выиграла ЧМ по фигурному катанию. Медведева – третья
#ЧМ-2019 (фигурное катание)
Фигурное катание
«Стыдно. Простите». Мужская фигурка – провал
#ЧМ-2019 (фигурное катание)
Фигурное катание
ЧМ по фигурному катанию, короткая программа: Загитова выиграла, Медведева не попала в тройку
#Алина Загитова
Все новости
Материалы
Над русскими фигуристами смеются. Но есть классный Лазукин
#фигурное катание
Турсынбаеву выгоняли из московских школ, а потом она первой в мире сделала четверной прыжок. Космос
#ЧМ-2019 (фигурное катание)
#ЧМ-2019 (фигурное катание)
Теперь Загитова выиграла все! Такого в истории российской фигурки еще не было
#Алина Загитова
Медведева показала лучшие эмоции ЧМ. Не помешала даже травма бедра
#Евгения Медведева
Все материалы