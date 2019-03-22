Загитова впервые в карьере выиграла ЧМ по фигурному катанию. Медведева – третья

Завершены соревнования в женском одиночном катании на чемпионате мира в Японии. Так выглядит тройка лучших:

Алина Загитова (Россия) – 237,50 Элизабет Турсынбаева (Казахстан) – 224,76 Евгения Медведева (Россия) – 223,80

«Я знала, что меня очень тепло встретят в Японии. Это просто сумасшедшая публика, которая поддерживает и помогает прыгать», – сказала Алина Загитова уже в статусе чемпионки мира.