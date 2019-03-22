Теперь Загитова выиграла все! Такого в истории российской фигурки еще не было

Мы рассуждаем о крутости Медведевой, восхищаемся открытостью Туктамышевой и вспоминаем сочинский успех Сотниковой. В этот момент на лед выходит Алина Загитова и делает то, что и должна. Страдания и всякие скандалы скрыты где-то за пределами соревнований.

Проясним важный итог: Алина Загитова впервые в карьере выиграла чемпионат мира . Ставшая второй Элизабет Турсынбаева проиграла ей 13 баллов. Кажется, по ощущениям такая победа даже сравнима с ее же олимпийским успехом.

Тогда Загитова ставила прыжки во вторую часть программы и выезжала на физике, теперь – справлялась с собственным телом и эмоциями.