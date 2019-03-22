Теперь Загитова выиграла все! Такого в истории российской фигурки еще не было
Мы рассуждаем о крутости Медведевой, восхищаемся открытостью Туктамышевой и вспоминаем сочинский успех Сотниковой. В этот момент на лед выходит Алина Загитова и делает то, что и должна. Страдания и всякие скандалы скрыты где-то за пределами соревнований.
Проясним важный итог: Алина Загитова впервые в карьере выиграла чемпионат мира. Ставшая второй Элизабет Турсынбаева проиграла ей 13 баллов. Кажется, по ощущениям такая победа даже сравнима с ее же олимпийским успехом.
Тогда Загитова ставила прыжки во вторую часть программы и выезжала на физике, теперь – справлялась с собственным телом и эмоциями.
Из-за неудачной произвольной программы Загитова проиграла чемпионат Европы, но его она уже выигрывала. Зато победа на ЧМ принесла Алине пару исторических достижений:
- 16-летняя Загитова – самая молодая победительница ЧМ и Олимпиады за последние 20 лет. (в 1998 была Тара Липински).
- Теперь Алина Загитова – первая россиянка, которая выиграла все титулы в женском одиночном катании. ЧЕ, ЧМ, Гран-при и Олимпиаду она взяла за два года взрослой карьеры.
Год назад Аделина Сотникова рассказывала «СЭ», что никак не может вернуться в фигурное катание. В 2014-м Сотникова выиграла Олимпиаду, но потом пропала с международных соревнований. Тогда Аделина обратила внимание на Загитову:
«Алина показала на Играх прекрасную, очень яркую программу – в этом ее можно сравнить с Юлей Липницкой, как та каталась в Сочи. Просто никому не понятно, что будет дальше. Людям хочется ведь, чтобы человек не просто выиграл Олимпийские Игры, а катался и после этого.
Загитова доказала, что можно преодолеть сложности взросления. Даже если для этого придется пожертвовать чемпионатом Европы, проиграть Кихире финал Гран-при и влететь юниоркам на чемпионате России.
Вот так рассуждали целый сезон о ее серьезных испытаниях, а красивое завершение все перекрыло.
Видео взято с официального канала «Матч ТВ» на YouTube