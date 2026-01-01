Аделина Сотникова

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Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Сотникова ушла из «Ледникового периода». Она так и не нашла нового партнера
#Аделина Сотникова
Фигурное катание
Состав участников нового сезона шоу «Ледниковый период»: Сотникова, Медведева, Бородина, Милохин
#фигурное катание
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова завершила карьеру. Она не выступала с декабря 2015-го
#Аделина Сотникова
Фигурное катание
Русские фигуристки побеждают на чемпионате Европы с 2014 года. За это время набрали 17 медалей
#фигурное катание
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На трех Олимпиадах подряд главная фаворитка России не берет золото, зато берет другая наша – смотрим каждый случай
#Камила Валиева
Новый «Ледниковый период»: участники, дата, интриги. Главный персонаж – Милохин, Сотникова без партнера, Загитова взяла интервью у Медведевой
#фигурное катание
Сотникова пять лет занимается всем подряд вместо фигурки, но закончила карьеру только сейчас
#Аделина Сотникова
Теперь Загитова выиграла все! Такого в истории российской фигурки еще не было
#Алина Загитова
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