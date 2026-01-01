Аделина Сотникова

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Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Сотникова ушла из «Ледникового периода». Она так и не нашла нового партнера
#Аделина Сотникова
Фигурное катание
Состав участников нового сезона шоу «Ледниковый период»: Сотникова, Медведева, Бородина, Милохин
#фигурное катание
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова завершила карьеру. Она не выступала с декабря 2015-го
#Аделина Сотникова
Фигурное катание
Русские фигуристки побеждают на чемпионате Европы с 2014 года. За это время набрали 17 медалей
#фигурное катание