Аделина Сотникова

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На трех Олимпиадах подряд главная фаворитка России не берет золото, зато берет другая наша – смотрим каждый случай
#Камила Валиева
Новый «Ледниковый период»: участники, дата, интриги. Главный персонаж – Милохин, Сотникова без партнера, Загитова взяла интервью у Медведевой
#фигурное катание
Сотникова пять лет занимается всем подряд вместо фигурки, но закончила карьеру только сейчас
#Аделина Сотникова
Теперь Загитова выиграла все! Такого в истории российской фигурки еще не было
#Алина Загитова