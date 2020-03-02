Аделина Сотникова
фигурное катание
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#Аделина Сотникова #фигурное катание

Сотникова пять лет занимается всем подряд вместо фигурки, но закончила карьеру только сейчас

02 марта, 23:58
Александр Плеханов

Аделина Сотникова на презентации ледового шоу Евгения Плющенко.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Фигуристка Аделина Сотникова официально завершила карьеру. Ее последним запоминающимся стартом многие ожидаемо считают Олимпиаду в Сочи. В 2014-м Сотникова вытащила первое место в одиночном турнире. На командные соревнования тогда заявили Юлию Липницкую (там тоже было золото).

Сотникова выступала и в сезоне сразу после Олимпиады. Все перечеркнула смена поколений, которая чем-то напоминала происходящее в этом сезоне. Медведева, Радионова и Погорилая залетели в тройку на чемпионате России. Сотникова осталась там только шестой, а сразу за ней была Липницкая. Потом обе себя так до конца и не нашли.

Тогда Сотникову заявили на международные турниры только запасной (так положено по результатам). В следующих сезонах она уже не выступала, хотя постоянно надеялась на возвращение. Чемпионат России в декабре 2015-го остался последним важным профессиональным стартом в жизни Аделины Сотниковой.

Чем Сотникова занималась потом?

  • Сотникова думала о завершении карьеры еще до чемпионата России. Тогда она рассказала, что посчитала себя слишком молодой для такого конца. К лету 2016-го Сотникову достали фанаты – она выкладывала фотографии ночной Москвы, а люди призывали ее тренироваться. Сотникова тренировалась, но уже не каталась на соревнованиях.
  • Летом 2016-го Аделина Сотникова мелькнула в клипе группы «Градусы». Все в том же 2016-м она выступала в проекте «Ледниковый период» вместе с Александром Соколовским. Сама Сотникова объясняла, что этот проект поможет ей лучше понять парников. О профессиональных соревнованиях оставались только слухи.
  • Потом Сотникова сменила тренера – ушла к Плющенко. «Задача Сотниковой – не только возвращение к Олимпийским играм, мы смотрим дальше. Аделина сама пришла ко мне, чтобы работать. Уже с завтрашнего дня приступаем к постановке программы», – оптимистично сказал Плющенко в апреле 2017 года.
  • Сотникова страдала из-за постоянных травм и постоянно лечилась. Пропуски тренировок и очередного сезона, борьба с негативом от болельщиков – все это постоянно сопровождало жизнь Сотниковой. Она жестко и публично отвечала на критику, а заодно постоянно обещала скорое возвращение.
  • В 2018 году Плющенко прямо рассказал, что Сотникова тренируется не для профессионального спорта: «Она продолжает тренироваться уже для себя, для шоу. Аделина будет участвовать в различных показательных выступлениях: мировых, наших – у нас очень много планов». Он добавил, что она точно пропустит очередной сезон на профессиональном уровне.
  • Дальше уже сама Сотникова несколько раз указывала, что задумывается о завершении карьеры. Попутно она вела далекую от спорта жизнь: показывала дизайнерскую одежду, участвовала в скандале с гадалкой. В феврале 2020 года Сотникова перенесла плановую операцию. Потом она все-таки объявила о завершении карьеры.

И все равно ее запомнят такой:

AFLO/Global Look Press

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