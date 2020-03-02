Сотникова пять лет занимается всем подряд вместо фигурки, но закончила карьеру только сейчас

Фигуристка Аделина Сотникова официально завершила карьеру. Ее последним запоминающимся стартом многие ожидаемо считают Олимпиаду в Сочи. В 2014-м Сотникова вытащила первое место в одиночном турнире. На командные соревнования тогда заявили Юлию Липницкую (там тоже было золото).

Сотникова выступала и в сезоне сразу после Олимпиады. Все перечеркнула смена поколений, которая чем-то напоминала происходящее в этом сезоне. Медведева, Радионова и Погорилая залетели в тройку на чемпионате России. Сотникова осталась там только шестой, а сразу за ней была Липницкая. Потом обе себя так до конца и не нашли.

Тогда Сотникову заявили на международные турниры только запасной (так положено по результатам). В следующих сезонах она уже не выступала, хотя постоянно надеялась на возвращение. Чемпионат России в декабре 2015-го остался последним важным профессиональным стартом в жизни Аделины Сотниковой.