Косторная может проиграть только из-за собственных ошибок. Это и есть новая реальность в женской фигурке

В этом сезоне у российского фигурного катания появились три номинально равные по возможностям топ-спортсменки. Каждая из них чем-то выделяется (Щербакова – мишками в инстаграме), каждая в разных аспектах превосходит конкуренток. Только на доминирующей позиции все равно оказывается Алена Косторная. Именно от ее проката обычно зависит, кто возьмет золото на любом из турниров.

«Я очень счастлива, потому что это настоящий сюрприз. В моей произвольной были допущены ошибки, я не ожидала, что стану первой. Я хочу кататься чисто и улучшать программы, достигать больших успехов», – сказала Косторная после исполнения произвольной программы на чемпионате Европы. Там Косторная упала с тройного лутца, хотя все остальные элементы исполнила чисто.

Анна Щербакова и Александра Трусова прыгают четверные. Косторная изучает их постепенно, но умеет почти без помарок исполнять аксели. За счет двух чистых тройных акселей она почти компенсирует все техническое превосходство соперниц в произвольной программе. В короткой все еще проще: там четверные прыжки вообще запрещены, поэтому Косторная просто набивает себе отрыв по баллам.