Косторная может проиграть только из-за собственных ошибок. Это и есть новая реальность в женской фигурке
В этом сезоне у российского фигурного катания появились три номинально равные по возможностям топ-спортсменки. Каждая из них чем-то выделяется (Щербакова – мишками в инстаграме), каждая в разных аспектах превосходит конкуренток. Только на доминирующей позиции все равно оказывается Алена Косторная. Именно от ее проката обычно зависит, кто возьмет золото на любом из турниров.
«Я очень счастлива, потому что это настоящий сюрприз. В моей произвольной были допущены ошибки, я не ожидала, что стану первой. Я хочу кататься чисто и улучшать программы, достигать больших успехов», – сказала Косторная после исполнения произвольной программы на чемпионате Европы. Там Косторная упала с тройного лутца, хотя все остальные элементы исполнила чисто.
Анна Щербакова и Александра Трусова прыгают четверные. Косторная изучает их постепенно, но умеет почти без помарок исполнять аксели. За счет двух чистых тройных акселей она почти компенсирует все техническое превосходство соперниц в произвольной программе. В короткой все еще проще: там четверные прыжки вообще запрещены, поэтому Косторная просто набивает себе отрыв по баллам.
Берем три ключевых турнира из этого сезона:
Финал Гран-при
- Косторная – лидер после короткой программы. Загитова отстала на шесть баллов, Щербакова – на семь, Трусова – на 14.
- Итог: Косторная победила. Преимущество над Щербаковой составило почти семь баллов.
Чемпионат России
- Косторная – лидер после короткой программы. Щербакова отстала на 10 баллов, Трусова проиграла сразу 13.
- Итог: Щербакова победила. Косторная растеряла преимущество и проиграла Щербаковой два балла.
Чемпионат Европы
- Косторная – лидер после короткой программы. У Щербаковой она выиграла почти семь баллов, у Трусовой – десять.
- Итог: Косторная победила. Отрыв от Щербаковой сократился до трех баллов.
Каждый турнир только подтверждает уже привычный расклад: Косторная всегда выигрывает короткую программу, а дальше все зависит от ее проката произвольной. Чемпионат России вышел настоящей аномалией. Там Косторная имела самое большое преимущество над Щербаковой за все три турнира, но именно ЧР проиграла. Идеальный прокат Щербаковой тогда совпал с личными ошибками Косторной.
«Прокатом недовольна, могу кататься намного лучше. На тренировках я все делала, поэтому это странная ситуация – плохо провела 6-минутку и не очень откатала. Но рада, что получилось отобраться», – тогда рассказывала Косторная. Причиной упущенной победы она называла именно собственные ошибки. Все приходит к тому, что даже Щербакова и Трусова привыкают к такому доминированию Косторной.
Безошибочный прокат произвольной программы почти точно обеспечивает Косторной итоговую победу. Прокат с помарками делает расклад чуть сложнее (как на ЧЕ). Если ошибки уже серьезные, у конкуренток наконец-то появляется шанс. Только им самим тяжело отработать на максимум собственные программы. Поэтому Трусова всегда оказывается третьей, а Щербакова достигает совершенства только на любимом чемпионате России.