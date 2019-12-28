Основной сюжет в карьере Щербаковой – доминирование на чемпионате России

Анна Щербакова, Алена Косторная, Александра Трусова – они залетели во взрослое фигурное катание слаженной тройкой. Вместе соревновались по юниорам, вместе обыграли всех на прошлом ЧР, а теперь удачно выступили и на этом. Анна Щербакова дважды подряд победила на чемпионате России, хотя никогда не считалась там безоговорочной фавориткой.

Даже учитывая победу Косторной в финале Гран-при этого сезона, Щербакова пока остается одной из основных фигур на взрослом уровне и около него. На чемпионате России-2020 она исполнила в произвольной программе три четверных прыжка (у Трусовой заявлено пять, но были неудачные). Там же она собрала удивительную оценку в 181,94 балла.

В свои 15 лет Щербакова – реалист. В короткой программе она набрала на пять баллов больше, чем на прошлом чемпионате России. Тогда она сказала важные слова для понимания всего происходящего в фигурном катании: «В прошлом году это были соревнования, чтобы просто показать себя. Понимаю, что той программы уже оказалось бы недостаточно в этом году».