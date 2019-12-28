Анна Щербакова
фигурное катание
Александра Трусова
Алена Косторная
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#Анна Щербакова #Александра Трусова #фигурное катание #Алена Косторная

Основной сюжет в карьере Щербаковой – доминирование на чемпионате России

28 декабря 2019, 21:20
Александр Плеханов

Анна Щербакова – двукратная чемпионка России

Анна Щербакова, Алена Косторная, Александра Трусова – они залетели во взрослое фигурное катание слаженной тройкой. Вместе соревновались по юниорам, вместе обыграли всех на прошлом ЧР, а теперь удачно выступили и на этом. Анна Щербакова дважды подряд победила на чемпионате России, хотя никогда не считалась там безоговорочной фавориткой.

Даже учитывая победу Косторной в финале Гран-при этого сезона, Щербакова пока остается одной из основных фигур на взрослом уровне и около него. На чемпионате России-2020 она исполнила в произвольной программе три четверных прыжка (у Трусовой заявлено пять, но были неудачные). Там же она собрала удивительную оценку в 181,94 балла.

В свои 15 лет Щербакова – реалист. В короткой программе она набрала на пять баллов больше, чем на прошлом чемпионате России. Тогда она сказала важные слова для понимания всего происходящего в фигурном катании: «В прошлом году это были соревнования, чтобы просто показать себя. Понимаю, что той программы уже оказалось бы недостаточно в этом году».

«Да, я хрупкая и небольшая, но при этом на льду стараюсь показывать все, как полноценный взрослый фигурист. Для меня это важно, чтобы это видели, а не просто, что маленькая девочка вышла на лед», – рассказывала Щербакова еще в начале декабря. Так вышло, что именно в России для нее складываются все факторы для общего доминирования.

Достижения Алены Косторной на чемпионатах России: два третьих места и серебро. Показатели Александры Трусовой: по одному серебру и бронзе. Что у Щербаковой: две победы из двух возможных. В прошлом сезоне она откровенно рассказывала, что не ожидала собственной победы. Сейчас это уже нельзя называть случайностью.

У каждой из троицы бывших юниорок есть какие-то карьерные отличия. Щербакова теперь официально выделяется победами на чемпионатах России.

Чем интересна в этом сезоне Александра Трусова:

  • Учит и делает (не всегда успешно) кучу разных четверных прыжков.
  • Даже на интервью приходит с милой собачкой, которую обсуждают больше многих фигуристок. 
  • Первой устанавливает прыжковые и мировые рекорды (но не по общей сумме).

Алена Косторная – еще один лидер сезона:

  • Выиграла финал Гран-при с мировым рекордом.
  • При этом еще не прыгала четверные прыжки на официальных соревнованиях.
  • О Косторной говорят, что она идет другим путем – не забывает о балансе.

Где на этом фоне Анна Щербакова:

  • Мощный сюжет с платьем, меняющим цвет во время проката.
  • Большие медведи от фанатов почти на каждом соревновании.
  • Победа на двух подряд чемпионатах России – и она отличает ее от других.
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Все фото: AFLO/Global Look Press
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