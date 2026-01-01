Чемпионат России по фигурному катанию

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Фигурное катание
Валиева набрала за произвольную программу больше баллов, чем получил Кондратюк. Это победитель ЧР-2022 у мужчин
#Камила Валиева
Фигурное катание
Ученица Тутберидзе победила на седьмом подряд чемпионате России. Это делали четыре фигуристки
#Этери Тутберидзе
Фигурное катание
На чемпионат Европы по фигурному катанию отобрались Валиева и Трусова, третье место определится тренерским решением
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
26 декабря ФФККР объявит состав на чемпионат Европы по фигурному катанию
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Валиева выиграла все турниры сезона, где участвовала
#Камила Валиева
Фигурное катание
Туктамышева 14-й раз выступила на чемпионате России и стала рекордсменкой женского одиночного катания
#Елизавета Туктамышева
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Чем интересен фигурист Марк Кондратюк – чемпион из России: рисовал в подъездах, писал стихи и пропустил два сезона из-за болезни Шляттера
#Марк Кондратюк
Как юниорка Муравьева чуть не заявилась на взрослый чемпионат Европы по фигурному катанию: «В паспорте плохо видно дату рождения»
#Софья Муравьева
Кто такая Аделия Петросян – фигуристка, которая в 14 лет вошла в историю из-за двух сложных прыжков на ЧР-2022
#Аделия Петросян
Трусова впервые за взрослую карьеру опередила Щербакову. Это ключевой итог ЧР-2022 и заявка на превосходство
#Александра Трусова
Валиева повторяет путь Загитовой: всего за полгода на взрослом уровне стала главной фигуристкой России и мира
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#Камила Валиева
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Почему на взрослом ЧР-2022 выступали фигуристки-юниорки младше 15 лет. Они лучше Туктамышевой, но на Олимпиаду не попадут
#фигурное катание
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