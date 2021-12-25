Валиева выиграла все турниры сезона, где участвовала

Камила Валиева стала чемпионкой России по фигурному катанию. Это ее первая победа в турнире. По итогам двух программ она набрала 283,48 балла.

Валиева набрала почти на 11 баллов больше собственного мирового рекорда, но новый не будет засчитан

В этом сезоне Валиева побеждала на этапах Гран-при Rostelecom Cup и Skate Canada + выигрывала Finlandia Trophy.

Валиева – ученица Этери Тутберидзе. Ей 15 лет. Она обладательница мировых рекордов в короткой и произвольной программах и по общей сумме баллов.