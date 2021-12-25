Валиева набрала почти на 11 баллов больше собственного мирового рекорда, но новый не будет засчитан

Камила Валиева выиграла чемпионат России-2022 по фигурному катанию, который прошел в Санкт-Петербурге.

После короткой и произвольных программ Валиева набрала 283,48 балла. В тройку попали Александра Трусова (248,65) и Анна Щербакова (239,56).

Валиева – обладательница мирового рекорда по баллам (272,71). Она обошла собственный рекорд на 10,77 балла, но он не будет засчитан, потому что рекорды на национальных чемпионатах не учитываются Международным союзом конькобежцев (ISU).