Камила Валиева
Чемпионат России по фигурному катанию
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#Камила Валиева #Чемпионат России по фигурному катанию

Валиева набрала почти на 11 баллов больше собственного мирового рекорда, но новый не будет засчитан

44 минуты назад

Камила Валиева выиграла чемпионат России-2022 по фигурному катанию, который прошел в Санкт-Петербурге.

После короткой и произвольных программ Валиева набрала 283,48 балла. В тройку попали Александра Трусова (248,65) и Анна Щербакова (239,56).

Валиева – обладательница мирового рекорда по баллам (272,71). Она обошла собственный рекорд на 10,77 балла, но он не будет засчитан, потому что рекорды на национальных чемпионатах не учитываются Международным союзом конькобежцев (ISU).

  • Валиева получила 90,38 балла за короткую программу и улучшила мировой рекорд – 87,42. За произвольную она набрала 193,10 балла и тоже улучшила мировой рекорд – 185,29.
  • Валиева – ученица Этери Тутберидзе. Ей 15 лет. Она впервые в карьере стала чемпионкой России.
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Источник:
Гол
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