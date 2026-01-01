Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Экономика
Материалы
Технологии
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Футбол
Сборные
Клубы
Матчи
Календарь
Результаты
Материалы
Новости
Футболисты
Турниры
Таблица
Лига чемпионов
Славия Мозырь
Феликс Магат
Нолберто Солано
Юрий Жевнов
Динамо Минск
Нафтан
Слуцк
Джейкоб Лекхето
Рауль
Александер Чеферин
Марио Гетце
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Первая лига
Кубок PARI Премьер
Музыка
Материалы
Новости
География
Материалы
MMA
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Космос
Материалы
ЧГК
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Политика
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Легкая атлетика
Материалы
Новости
Биатлон
Материалы
Новости
Водные виды
Материалы
Новости
Киберспорт
Материалы
Новости
Литература
Материалы
Медицина
Материалы
Новости
Волейбол
Материалы
Новости
Теннис
Материалы
Новости
Олимпиада
Материалы
Новости
Виды спорта
Расписание
Медали
Коронавирус
Материалы
Новости
Одежда
Материалы
Новости
Живопись
Материалы
Стендап
Материалы
Новости
Игры
Материалы
Ютуб и тв
Материалы
Еда
Материалы
Формула 1
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Одежда
Живопись
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Еда
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Еда
Главная
Фигурное катание
Турнир
Чемпионат России по фигурному катанию
Поделиться:
Чемпионат России по фигурному катанию
Поделиться:
Лента
Материалы
Новости
Чем интересен фигурист Марк Кондратюк – чемпион из России: рисовал в подъездах, писал стихи и пропустил два сезона из-за болезни Шляттера
#Марк Кондратюк
Как юниорка Муравьева чуть не заявилась на взрослый чемпионат Европы по фигурному катанию: «В паспорте плохо видно дату рождения»
#Софья Муравьева
Кто такая Аделия Петросян – фигуристка, которая в 14 лет вошла в историю из-за двух сложных прыжков на ЧР-2022
#Аделия Петросян
Трусова впервые за взрослую карьеру опередила Щербакову. Это ключевой итог ЧР-2022 и заявка на превосходство
#Александра Трусова
Валиева повторяет путь Загитовой: всего за полгода на взрослом уровне стала главной фигуристкой России и мира
1
#Камила Валиева
1
Почему на взрослом ЧР-2022 выступали фигуристки-юниорки младше 15 лет. Они лучше Туктамышевой, но на Олимпиаду не попадут
#фигурное катание
Туктамышева получила в подарок собственный портрет – прямо из рук тренера Мишина 👑
#Елизавета Туктамышева
Почему Валиева не попала на чемпионат мира по фигурному катанию, хотя победила взрослых конкуренток
#Камила Валиева
Онлайн-трансляция чемпионата России по фигурному катанию-2022: там выступают будущие участники Олимпиады-2022
#фигурное катание
«А ты боялась, противная девчонка!» Так тренер Москвина поздравила новых чемпионов России по фигурному катанию
#фигурное катание
Скандальное откровение Тутберидзе в день финала ЧР-2022 по фигурному катанию: Косторная могла бы выступать с травмой. А могла бы?
#Алена Косторная
Косторная мечтает о карьере нейрохирурга. И меняет тренера за два года до конца карьеры
1
#Алена Косторная
1
Федерация фигурного катания показала в соцсетях результаты короткой программы у мужчин на ЧР-2022. После произвольной 🤷
#фигурное катание
Почему фигуристка Муравьева потеряла балл на ЧР-2022: опоздала с позой на две секунды, а судьи разбирались два часа
#Софья Муравьева
В короткой программе удивила Муравьева: забралась на второе место, но из-за задержки на старте упала на третье. Плющенко прервал ее интервью
#Софья Муравьева
Дочь Тутбердизе и Смолкин внезапно вылетели в топ в танцах на льду. Их реакция: «Да, мы блатные»
#Диана Дэвис
Грустно, что нет Косторной. Она бы не прошла на Олимпиаду – но ее личность очень нужна женской фигурке
#Алена Косторная
Драма на ЧР-2022 по фигурному катанию. Загорски упала и с трудом докатала программу – ее унесли на руках
#Тиффани Загорски
«Очень *** смешно». Пара сорвала поддержку на ЧР-2022 по фигурному катанию, а тренер отреагировал матом
#Максим Траньков
Новый провал Коляды – сорванный прыжок на ЧР-2022. Главный фигурист России сенсационно упал на пятое место
#Михаил Коляда
Основной сюжет в карьере Щербаковой – доминирование на чемпионате России
#Анна Щербакова
Фигурист Самарин разбил лицо в кровь – так он открыл чемпионат России 🩸
#Александр Самарин
Тенденции сезона в фигурном катании – для тех, кто пропустил события до чемпионата России: травмы, смена программ, рекорды
#фигурное катание
Чемпионат России по фигурному катанию – ключевой турнир для отбора на Олимпиаду. Но финальный состав будет позже
#фигурное катание
Доминирование Щербаковой на чемпионате России – сенсация. Обстоятельства всегда против, а она побеждает
#Анна Щербакова
Хромых упала с четверного прыжка, а Тутберидзе раскритиковала: надо было прыгать еще один
#Майя Хромых
«Наверное, это про спорт». Щербакова выдала лучший прокат в жизни – и все в слезах
#Анна Щербакова
Онлайн чемпионата России по фигурному катанию: Щербакова выиграла, Трусова – третья
3
#фигурное катание
3
Злость Плющенко после оценок Трусовой. Завел трибуны, а потом чуть не психанул
1
#Евгений Плющенко
1
Щербакова вышла на чемпионат России даже после коронавируса. Еле дышала, но выступила
#Анна Щербакова
Коляда чуть не потерял карьеру после Олимпиады. Теперь сменил тренера – и везде побеждает
1
#Михаил Коляда
1
Кто такой Марк Кондратюк – сенсационный дебютант ЧР по фигурке: рисует картины и участвует в выставках
#Марк Кондратюк
Что означает снятие Косторной? Теперь она не поедет на ЧМ? Кто выиграет чемпионат России?
#Алена Косторная
Показать еще