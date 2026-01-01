Чемпионат России по фигурному катанию

Лента
Материалы
Новости
Чем интересен фигурист Марк Кондратюк – чемпион из России: рисовал в подъездах, писал стихи и пропустил два сезона из-за болезни Шляттера
#Марк Кондратюк
Как юниорка Муравьева чуть не заявилась на взрослый чемпионат Европы по фигурному катанию: «В паспорте плохо видно дату рождения»
#Софья Муравьева
Кто такая Аделия Петросян – фигуристка, которая в 14 лет вошла в историю из-за двух сложных прыжков на ЧР-2022
#Аделия Петросян
Трусова впервые за взрослую карьеру опередила Щербакову. Это ключевой итог ЧР-2022 и заявка на превосходство
#Александра Трусова
Валиева повторяет путь Загитовой: всего за полгода на взрослом уровне стала главной фигуристкой России и мира
1
#Камила Валиева
1
Почему на взрослом ЧР-2022 выступали фигуристки-юниорки младше 15 лет. Они лучше Туктамышевой, но на Олимпиаду не попадут
#фигурное катание
Туктамышева получила в подарок собственный портрет – прямо из рук тренера Мишина 👑
#Елизавета Туктамышева
Почему Валиева не попала на чемпионат мира по фигурному катанию, хотя победила взрослых конкуренток
#Камила Валиева
Онлайн-трансляция чемпионата России по фигурному катанию-2022: там выступают будущие участники Олимпиады-2022
#фигурное катание
«А ты боялась, противная девчонка!» Так тренер Москвина поздравила новых чемпионов России по фигурному катанию
#фигурное катание
Скандальное откровение Тутберидзе в день финала ЧР-2022 по фигурному катанию: Косторная могла бы выступать с травмой. А могла бы?
#Алена Косторная
Косторная мечтает о карьере нейрохирурга. И меняет тренера за два года до конца карьеры
1
#Алена Косторная
1
Федерация фигурного катания показала в соцсетях результаты короткой программы у мужчин на ЧР-2022. После произвольной 🤷
#фигурное катание
Почему фигуристка Муравьева потеряла балл на ЧР-2022: опоздала с позой на две секунды, а судьи разбирались два часа
#Софья Муравьева
В короткой программе удивила Муравьева: забралась на второе место, но из-за задержки на старте упала на третье. Плющенко прервал ее интервью
#Софья Муравьева
Дочь Тутбердизе и Смолкин внезапно вылетели в топ в танцах на льду. Их реакция: «Да, мы блатные»
#Диана Дэвис
Грустно, что нет Косторной. Она бы не прошла на Олимпиаду – но ее личность очень нужна женской фигурке
#Алена Косторная
Драма на ЧР-2022 по фигурному катанию. Загорски упала и с трудом докатала программу – ее унесли на руках
#Тиффани Загорски
«Очень *** смешно». Пара сорвала поддержку на ЧР-2022 по фигурному катанию, а тренер отреагировал матом
#Максим Траньков
Новый провал Коляды – сорванный прыжок на ЧР-2022. Главный фигурист России сенсационно упал на пятое место
#Михаил Коляда
Основной сюжет в карьере Щербаковой – доминирование на чемпионате России
#Анна Щербакова
Фигурист Самарин разбил лицо в кровь – так он открыл чемпионат России 🩸
#Александр Самарин
Тенденции сезона в фигурном катании – для тех, кто пропустил события до чемпионата России: травмы, смена программ, рекорды
#фигурное катание
Чемпионат России по фигурному катанию – ключевой турнир для отбора на Олимпиаду. Но финальный состав будет позже
#фигурное катание
Доминирование Щербаковой на чемпионате России – сенсация. Обстоятельства всегда против, а она побеждает
#Анна Щербакова
Хромых упала с четверного прыжка, а Тутберидзе раскритиковала: надо было прыгать еще один
#Майя Хромых
«Наверное, это про спорт». Щербакова выдала лучший прокат в жизни – и все в слезах
#Анна Щербакова
Онлайн чемпионата России по фигурному катанию: Щербакова выиграла, Трусова – третья
3
#фигурное катание
3
Злость Плющенко после оценок Трусовой. Завел трибуны, а потом чуть не психанул
1
#Евгений Плющенко
1
Щербакова вышла на чемпионат России даже после коронавируса. Еле дышала, но выступила
#Анна Щербакова
Коляда чуть не потерял карьеру после Олимпиады. Теперь сменил тренера – и везде побеждает
1
#Михаил Коляда
1
Кто такой Марк Кондратюк – сенсационный дебютант ЧР по фигурке: рисует картины и участвует в выставках
#Марк Кондратюк
Что означает снятие Косторной? Теперь она не поедет на ЧМ? Кто выиграет чемпионат России?
#Алена Косторная