Туктамышева получила в подарок собственный портрет – прямо из рук тренера Мишина 👑

Елизавета Туктамышева прыгнула два тройных акселя в произвольной программе. Она набрала 224,40 по сумме двух программ и стала временным лидером ЧР-2022 после двух разминок. В карьере Туктамышевой это уже 14-й чемпионат России. Это рекорд – столько участий никто не набирал. В декабре Туткамышевой исполнилось 25 лет. Она все еще претендует на место на Олимпиаде.

Обычно фигуристки получают в подарок плюшевые игрушки. Выступление заканчивается – они летят на лед. Фанаты выделились в случае с Туктамышевой: они спустили с трибуны ее портрет. Его Туктамышева получила прямо из рук тренера Алексея Мишина, когда тот поздравлял ее с успешным прокатом. Потом вместе с портретом Туктамышева ждала оценки за выступление.

Ее реакция: «Нормально».