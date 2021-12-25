Елизавета Туктамышева
Чемпионат России по фигурному катанию
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#Елизавета Туктамышева #Чемпионат России по фигурному катанию

Туктамышева получила в подарок собственный портрет – прямо из рук тренера Мишина 👑

час назад
Александр Плеханов

скриншот из трансляции на ютуб-канале Первого канала

Елизавета Туктамышева прыгнула два тройных акселя в произвольной программе. Она набрала 224,40 по сумме двух программ и стала временным лидером ЧР-2022 после двух разминок. В карьере Туктамышевой это уже 14-й чемпионат России. Это рекорд – столько участий никто не набирал. В декабре Туткамышевой исполнилось 25 лет. Она все еще претендует на место на Олимпиаде.

Обычно фигуристки получают в подарок плюшевые игрушки. Выступление заканчивается – они летят на лед. Фанаты выделились в случае с Туктамышевой: они спустили с трибуны ее портрет. Его Туктамышева получила прямо из рук тренера Алексея Мишина, когда тот поздравлял ее с успешным прокатом. Потом вместе с портретом Туктамышева ждала оценки за выступление.

Ее реакция: «Нормально».

скриншот из трансляции на ютуб-канале Первого канала

скриншот из трансляции на ютуб-канале Первого канала

скриншот из трансляции на ютуб-канале Первого канала

Фанаты Туктамышевой не в первый раз дарят ей подобные вещи. Обычно такие рисунки приходят ей в соцсети. В ноябре Туктамышева показывала портрет в стиле аниме в сториз инстаграма. В 2020 году Елизавета Туктамышева даже проводила конкурс портретов. Работы отправлялись ей в директ. Позже она даже отдельно подводила итоги в инстаграме:

«Императрица» – прозвище Елизаветы Туктамышевой. Она рассказывала, что впервые это началось в 13 или 14 лет. Тогда болельщики создали группу вконтакте, название которой начиналось со слов «Алая Императрица». В соцсетях фанаты Туктамышевой тоже постоянно называют ее императрицей. Посмотрите твиты после произвольной программы:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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