Камила Валиева
Чемпионат России по фигурному катанию
🥇 Валиева стала чемпионкой России по фигурному катанию. Это ее первая победа
54 минуты назад
25 декабря на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге женщины показали произвольные программы.
Итоги короткой и произвольной программ:
1. Камила Валиева – 283,48
2. Александра Трусова – 248,65
3. Анна Щербакова – 239,56
Камила Валиева впервые в карьере стала чемпионкой России. В прошлом сезона она заняла второе место.
Анна Щербакова выиграла три прошлых чемпионата России. Это первый сезон, когда она не стала чемпионкой.
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