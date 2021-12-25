🥇 Валиева стала чемпионкой России по фигурному катанию. Это ее первая победа

25 декабря на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге женщины показали произвольные программы.

Итоги короткой и произвольной программ:

1. Камила Валиева – 283,48

2. Александра Трусова – 248,65

3. Анна Щербакова – 239,56

Камила Валиева впервые в карьере стала чемпионкой России. В прошлом сезона она заняла второе место.

Анна Щербакова выиграла три прошлых чемпионата России. Это первый сезон, когда она не стала чемпионкой.

Другие чемпионы: