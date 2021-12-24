🥇Степанова и Букин защитили титул чемпионов России в танцах на льду. Дэвис и Смолкин стали вторыми на дебютном ЧР

Степанова и Букин стали чемпионами второй год подряд. В 2020-м они набрали 220,16 балла – почти на десять баллов больше, чем у ближайшей к ним пары. В 2021-м отрыв составил больше 15 баллов.

Дэвис и Смолкин – единственная пара дебютантов в числе призеров. Хотя Худайбердиева также впервые выступает на турнире, ее партнер Базин уже участвовал в ЧР и занимал третье место в сезоне-2018/19.

Четвертое место заняли Аннабель Морозова и Андрей Багин. Они отстали от третьего места на одну десятую балла – 195,65 против 195,75.

Пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов снялась с турнира из-за травмы Кацалапова. Они лидировали после ритм-танца, но не вышли на произвольную программу. Это второй подряд чемпионат России, который пара пропускает. В 2020-м они не заявились на турнир из-за травм.