🥇Степанова и Букин защитили титул чемпионов России в танцах на льду. Дэвис и Смолкин стали вторыми на дебютном ЧР
В Петербурге завершились соревнования чемпионата России в дисциплине танцы на льду. Призеры турнира после ритм-танца и произвольной программы:
🥇Александра Степанова и Иван Букин – 223,37
🥈Диана Дэвис и Глеб Смолкин – 207,70
🥉Елизавета Худайбердиева и Егор Базин – 195,75
Степанова и Букин стали чемпионами второй год подряд. В 2020-м они набрали 220,16 балла – почти на десять баллов больше, чем у ближайшей к ним пары. В 2021-м отрыв составил больше 15 баллов.
Дэвис и Смолкин – единственная пара дебютантов в числе призеров. Хотя Худайбердиева также впервые выступает на турнире, ее партнер Базин уже участвовал в ЧР и занимал третье место в сезоне-2018/19.
Четвертое место заняли Аннабель Морозова и Андрей Багин. Они отстали от третьего места на одну десятую балла – 195,65 против 195,75.
Пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов снялась с турнира из-за травмы Кацалапова. Они лидировали после ритм-танца, но не вышли на произвольную программу. Это второй подряд чемпионат России, который пара пропускает. В 2020-м они не заявились на турнир из-за травм.