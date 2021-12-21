Тенденции сезона в фигурном катании – для тех, кто пропустил события до чемпионата России: травмы, смена программ, рекорды
Чемпионат России по фигурному катанию – один из основных турниров всего сезона. Именно тут определятся будущие участники международных соревнований (хотя с Олимпиадой есть вопросы). В этом сезоне чемпионат России принимает Санкт-Петербург. Заявлены все топ-фигуристы России, но в составе участников есть исключения из-за травм.
Травмы накрыли группу Тутберидзе. Даже Трусова не выступала два месяца
Проблемы у фигуристок Этери Тутберидзе пошли еще с предсезонных тренировок. Анна Щербакова из-за поврежденного пальца сорвала всю подготовку к старту сезона, поэтому позже остальных набрала форму. У Александры Трусовой все было наоборот: хорошая форма на старте, потом – травма ноги. Мы не видели Трусову на официальных стартах с конца октября.
Травма Дарьи Усачевой – главная боль всего сезона. Это единственная фигуристка из группы Тутберидзе, которая поехала на Гран-при Японии. Трусова как раз с него снялась. Усачева травмировалась во время разминочного захода на прыжок, со льда ее уносил врач. Все это в прямом эфире комментировал Даниил Глейхенгауз. Общий итог – вылет на долгий срок.
Перед чемпионатом России травму получила Алена Косторная. Ее это почти автоматически лишает шансов на участие в ключевых международных стартах. Получается, что сразу две топ-фигуристки из группы Тутберидзе пропускают чемпионат России. Хотя у турнира есть и другие потери. Травмировалась Гулякова, которая год назад опережала Трусову на Гран-при России.
Россия по-прежнему доминирует почти в каждом виде. На Олимпиаде – везде по три квоты
Главное спортивное событие осени в фигурке: Россия подтвердила третью олимпийскую квоту в мужском одиночном катании. Кандидат на подтверждение определялся на контрольных прокатах фигуристов сборной. Квалификационным турниром считался Nebelhorn Trophy, куда поехал Марк Кондратюк. Там он занял третье место – этого хватило для исторического достижения.
Впервые в истории Россия получила по три квоты в каждом виде на Олимпиаде. В парном и женском одиночном катании русские фигуристы остаются главными фаворитами. Старт сезона показал, что есть вопросы к танцорам. Виктория Синицина и Никита Кацалапов считаются мировыми топами. Но вернулись их конкуренты – французский дуэт Пападакис/Сизерон.
В мужском катании Михаил Коляда по-прежнему главный фигурист России. У женщин никаких срывов не было, хотя Луна Хендрикс неожиданно обыграла Хромых и Щербакову в короткой программе на Гран-при Италии. Из пар выделяются Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Потому что сотрудничают с Этери Тутберидзе и теперь имеют очень (очень!) много тренеров.
Костюмы и программы постоянно меняются. За этим уже сложно следить
Мы показывали на примере Алены Косторной, что менять программы в олимпийский сезон – норма. Обычно так делают отдельные топ-спортсмены, которые корректируют программы для лучших баллов. Сейчас изменения касаются большинства спортсменов и пар. Помните мы собирали программы и платья по итогам контрольных прокатов? Это уже не очень актуально.
Михаил Коляда под руководством Мишина попробовал программу «Список Шиндлера», а потом вернулся к «Белому ворону». Объяснение тренера: «Я прекрасно понимал, что если бы мы продолжили без перерыва с августа месяца катать «Белого ворона», он бы вскоре превратился из великолепного белого ворона в обтрепанную надоевшую ворону».
Такие постоянные изменения стали настолько важной темой, что об этом уже задают вопросы тренерам. Александр Жулин отдельно анонсировал изменения в костюмах у танцевального дуэта Синицина/Кацалапов. В его словах – весь сезон: «Пока в раздумьях – может, успеем к обоим танцам поменять, а может, только к одному. Ещё не определились, но точно что-то поменяем».
Прыжков все больше, они усложняются. Есть рекорды по баллам за программы
Японец Ханю выделился тем, что на тренировках крутил четверной аксель (самый сложный прыжок в фигурке). На соревнованиях Ханю его не показал, потому что в итоге травмировался. Но фигуристы из России тоже отличились. 14-летняя юниорка Аделия Петросян первой в женском катании выполнила четверной риттбергер на этапе Кубка России.
Выше мы писали о доминировании Михаила Коляды в русском мужском катании, но ему принадлежат не все достижения сезона. Макар Игнатов стал первым фигуристом в истории России, который приземлил четыре четверных прыжка за одну программу. Но даже такое достижение не позволило ему попасть в призы на Гран-при Японии – стал четвертым.
Александра Трусова собрала пять четверных прыжков на контрольных прокатах сборной России, но дальше страдала из-за травм и плохой формы. На ее место в топе вышла Камила Валиева. Это самая стабильная фигуристка России прямо сейчас. Теперь Валиева обладает всеми мировыми рекордами в женском одиночном фигурном катании. И набирает баллы на уровне мужчин.
Все закрываются и нервничают. Косторная – единственное исключение
Перед чемпионатом России все фигуристы традиционно напрягаются. Во всех интервью – отсылки к тренировочному процессу. Основные новости связаны с костюмами и деталями программ. В олимпийский сезон это напряжение особенно актуально. Даже опытная Елизавета Туктамышева неожиданно заговорила о психологии: ЧР для нее морально сложнее, чем чемпионат мира.
Посмотрите материалы Первого канала. В последние сезоны именно у вещателя появляются основные эксклюзивы из фигурного катания. Сейчас итог первых месяцев сезона – постоянный перенос важного интервью Этери Тутберидзе (так подает его сам канал). Ее фигуристки сходили и в программу к Урганту, но и там интереса добавила только Алена Косторная.
Она вообще оказалась единственной фигуристкой, которая в этом сезоне по-новому раскрылась. Косторная открыла собственный ютуб-канал, показала татуировку в прямом эфире. Уже после травмы объявила, что остается в фигурном катании еще на четыре года. Хотя до этого в ее планах был уход после Олимпиады-2022. Напоминаем мечту: Косторная – будущий нейрохирург.
Коронавирус повлиял на сезон в фигурном катании. И лишил фигуристов финала Гран-при
Мы подробно разбирали эту историю в отдельном материале. Фигуристы соревновались на шести этапах серии Гран-при. По шесть лучших участников вышли в финал турнира. Россия была представлена во всех видах. Пять фигуристок, четыре пары, Михаил Коляда, Виктория Синицина/Никита Кацалапов – все они теперь не поборются за награды Гран-при.
Финал Гран-при планировался в Японии, но в начале декабря мир накрыл штамм омикрон. Поэтому Япония быстро закрыла границы для всех иностранцев. Никаких исключений для спортсменов не было. Спортивные чиновники искали решение и даже обсуждали перенос финала Гран-при на другие даты. Позже это соревнование было официально отменено.
Чемпионат Европы, Олимпиада-2022, чемпионат мира – эти турниры пока вписаны в календарь. Но уже третий сезон фигурки проходит с отменой важного соревнования. В сезоне-2019/20 из-за коронавируса не состоялся чемпионат мира, в сезоне-2020/21 не было финала Гран-при и чемпионата Европы. Зато чемпионат России пройдет полноценно и с болельщиками на трибунах.
Где смотреть чемпионат России по фигурному катанию
Расписание чемпионата России по фигурному катанию