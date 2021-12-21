фигурное катание
Михаил Коляда
Александра Трусова
Алена Косторная
Никита Кацалапов
Виктория Синицина
Чемпионат России по фигурному катанию
Макар Игнатов
Аделия Петросян
Поделиться:
Комментарии:
0
#фигурное катание #Михаил Коляда #Александра Трусова #Алена Косторная #Никита Кацалапов #Виктория Синицина #Чемпионат России по фигурному катанию #Макар Игнатов #Аделия Петросян

Тенденции сезона в фигурном катании – для тех, кто пропустил события до чемпионата России: травмы, смена программ, рекорды

3 часа назад
Александр Плеханов

Этери Тутберидзе и Сергей Дудаков.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Чемпионат России по фигурному катанию – один из основных турниров всего сезона. Именно тут определятся будущие участники международных соревнований (хотя с Олимпиадой есть вопросы). В этом сезоне чемпионат России принимает Санкт-Петербург. Заявлены все топ-фигуристы России, но в составе участников есть исключения из-за травм.

Травмы накрыли группу Тутберидзе. Даже Трусова не выступала два месяца

Проблемы у фигуристок Этери Тутберидзе пошли еще с предсезонных тренировок. Анна Щербакова из-за поврежденного пальца сорвала всю подготовку к старту сезона, поэтому позже остальных набрала форму. У Александры Трусовой все было наоборот: хорошая форма на старте, потом – травма ноги. Мы не видели Трусову на официальных стартах с конца октября.

Травма Дарьи Усачевой – главная боль всего сезона. Это единственная фигуристка из группы Тутберидзе, которая поехала на Гран-при Японии. Трусова как раз с него снялась. Усачева травмировалась во время разминочного захода на прыжок, со льда ее уносил врач. Все это в прямом эфире комментировал Даниил Глейхенгауз. Общий итог – вылет на долгий срок.

Перед чемпионатом России травму получила Алена Косторная. Ее это почти автоматически лишает шансов на участие в ключевых международных стартах. Получается, что сразу две топ-фигуристки из группы Тутберидзе пропускают чемпионат России. Хотя у турнира есть и другие потери. Травмировалась Гулякова, которая год назад опережала Трусову на Гран-при России.

Россия по-прежнему доминирует почти в каждом виде. На Олимпиаде – везде по три квоты

Главное спортивное событие осени в фигурке: Россия подтвердила третью олимпийскую квоту в мужском одиночном катании. Кандидат на подтверждение определялся на контрольных прокатах фигуристов сборной. Квалификационным турниром считался Nebelhorn Trophy, куда поехал Марк Кондратюк. Там он занял третье место – этого хватило для исторического достижения.

Впервые в истории Россия получила по три квоты в каждом виде на Олимпиаде. В парном и женском одиночном катании русские фигуристы остаются главными фаворитами. Старт сезона показал, что есть вопросы к танцорам. Виктория Синицина и Никита Кацалапов считаются мировыми топами. Но вернулись их конкуренты – французский дуэт Пападакис/Сизерон.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

AFLO/Global Look Press

В мужском катании Михаил Коляда по-прежнему главный фигурист России. У женщин никаких срывов не было, хотя Луна Хендрикс неожиданно обыграла Хромых и Щербакову в короткой программе на Гран-при Италии. Из пар выделяются Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Потому что сотрудничают с Этери Тутберидзе и теперь имеют очень (очень!) много тренеров.

Костюмы и программы постоянно меняются. За этим уже сложно следить

Мы показывали на примере Алены Косторной, что менять программы в олимпийский сезон – норма. Обычно так делают отдельные топ-спортсмены, которые корректируют программы для лучших баллов. Сейчас изменения касаются большинства спортсменов и пар. Помните мы собирали программы и платья по итогам контрольных прокатов? Это уже не очень актуально.

Михаил Коляда под руководством Мишина попробовал программу «Список Шиндлера», а потом вернулся к «Белому ворону». Объяснение тренера: «Я прекрасно понимал, что если бы мы продолжили без перерыва с августа месяца катать «Белого ворона», он бы вскоре превратился из великолепного белого ворона в обтрепанную надоевшую ворону».

Михаил Коляда.

AFLO/Global Look Press

Такие постоянные изменения стали настолько важной темой, что об этом уже задают вопросы тренерам. Александр Жулин отдельно анонсировал изменения в костюмах у танцевального дуэта Синицина/Кацалапов. В его словах – весь сезон: «Пока в раздумьях – может, успеем к обоим танцам поменять, а может, только к одному. Ещё не определились, но точно что-то поменяем».

Прыжков все больше, они усложняются. Есть рекорды по баллам за программы

Японец Ханю выделился тем, что на тренировках крутил четверной аксель (самый сложный прыжок в фигурке). На соревнованиях Ханю его не показал, потому что в итоге травмировался. Но фигуристы из России тоже отличились. 14-летняя юниорка Аделия Петросян первой в женском катании выполнила четверной риттбергер на этапе Кубка России.

Выше мы писали о доминировании Михаила Коляды в русском мужском катании, но ему принадлежат не все достижения сезона. Макар Игнатов стал первым фигуристом в истории России, который приземлил четыре четверных прыжка за одну программу. Но даже такое достижение не позволило ему попасть в призы на Гран-при Японии – стал четвертым.

Камила Валиева.

Dmitry Golubovich/Global Look Press

Александра Трусова собрала пять четверных прыжков на контрольных прокатах сборной России, но дальше страдала из-за травм и плохой формы. На ее место в топе вышла Камила Валиева. Это самая стабильная фигуристка России прямо сейчас. Теперь Валиева обладает всеми мировыми рекордами в женском одиночном фигурном катании. И набирает баллы на уровне мужчин.

Все закрываются и нервничают. Косторная – единственное исключение

Перед чемпионатом России все фигуристы традиционно напрягаются. Во всех интервью – отсылки к тренировочному процессу. Основные новости связаны с костюмами и деталями программ. В олимпийский сезон это напряжение особенно актуально. Даже опытная Елизавета Туктамышева неожиданно заговорила о психологии: ЧР для нее морально сложнее, чем чемпионат мира.

Посмотрите материалы Первого канала. В последние сезоны именно у вещателя появляются основные эксклюзивы из фигурного катания. Сейчас итог первых месяцев сезона – постоянный перенос важного интервью Этери Тутберидзе (так подает его сам канал). Ее фигуристки сходили и в программу к Урганту, но и там интереса добавила только Алена Косторная.

Она вообще оказалась единственной фигуристкой, которая в этом сезоне по-новому раскрылась. Косторная открыла собственный ютуб-канал, показала татуировку в прямом эфире. Уже после травмы объявила, что остается в фигурном катании еще на четыре года. Хотя до этого в ее планах был уход после Олимпиады-2022. Напоминаем мечту: Косторная – будущий нейрохирург.

Коронавирус повлиял на сезон в фигурном катании. И лишил фигуристов финала Гран-при

Мы подробно разбирали эту историю в отдельном материале. Фигуристы соревновались на шести этапах серии Гран-при. По шесть лучших участников вышли в финал турнира. Россия была представлена во всех видах. Пять фигуристок, четыре пары, Михаил Коляда, Виктория Синицина/Никита Кацалапов – все они теперь не поборются за награды Гран-при.

Финал Гран-при планировался в Японии, но в начале декабря мир накрыл штамм омикрон. Поэтому Япония быстро закрыла границы для всех иностранцев. Никаких исключений для спортсменов не было. Спортивные чиновники искали решение и даже обсуждали перенос финала Гран-при на другие даты. Позже это соревнование было официально отменено.

AFLO/Global Look Press

Чемпионат Европы, Олимпиада-2022, чемпионат мира – эти турниры пока вписаны в календарь. Но уже третий сезон фигурки проходит с отменой важного соревнования. В сезоне-2019/20 из-за коронавируса не состоялся чемпионат мира, в сезоне-2020/21 не было финала Гран-при и чемпионата Европы. Зато чемпионат России пройдет полноценно и с болельщиками на трибунах.

Где смотреть чемпионат России по фигурному катанию

Расписание чемпионата России по фигурному катанию

Состав участников чемпионата России по фигурному катанию

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
Еще по теме
Чемпионат России по фигурному катанию – ключевой турнир для отбора на Олимпиаду. Но финальный состав будет позже
Валиева доминирует в фигурном катании на уровне мужчин. Она опередила даже результат Коляды с чемпионата мира
Трусова приехала на турнир в США с травмой. Но не снялась с короткой программы – и показала личный рекорд
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#фигурное катание
#Михаил Коляда
#Александра Трусова
#Алена Косторная
#Никита Кацалапов
#Виктория Синицина
#Чемпионат России по фигурному катанию
#Макар Игнатов
#Аделия Петросян