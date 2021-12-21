Тенденции сезона в фигурном катании – для тех, кто пропустил события до чемпионата России: травмы, смена программ, рекорды

Чемпионат России по фигурному катанию – один из основных турниров всего сезона. Именно тут определятся будущие участники международных соревнований (хотя с Олимпиадой есть вопросы). В этом сезоне чемпионат России принимает Санкт-Петербург. Заявлены все топ-фигуристы России, но в составе участников есть исключения из-за травм.

Травмы накрыли группу Тутберидзе. Даже Трусова не выступала два месяца

Проблемы у фигуристок Этери Тутберидзе пошли еще с предсезонных тренировок. Анна Щербакова из-за поврежденного пальца сорвала всю подготовку к старту сезона, поэтому позже остальных набрала форму. У Александры Трусовой все было наоборот: хорошая форма на старте, потом – травма ноги. Мы не видели Трусову на официальных стартах с конца октября.

Травма Дарьи Усачевой – главная боль всего сезона. Это единственная фигуристка из группы Тутберидзе, которая поехала на Гран-при Японии. Трусова как раз с него снялась. Усачева травмировалась во время разминочного захода на прыжок, со льда ее уносил врач. Все это в прямом эфире комментировал Даниил Глейхенгауз. Общий итог – вылет на долгий срок.