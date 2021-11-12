ФФКР назвала травму Усачевой. У нее произошел отрыв связки одной из внутренних мышц правой ноги в зоне роста бедренной кости

12 ноября во время Гран-при Японии на разминке перед короткой программой травмировалась российская фигуристка Дарья Усачева. Она выполняла флип, когда упала и ударилась ногой. После этого Усачева ушла со льда, а позже врач унес ее на руках в подтрибунное помещение.

Об этом случае мы писали здесь:

Русская фигуристка рыдает, пока врач уносит ее на руках со льда – она травмировалась прямо на разминке перед прокатом

Сейчас ФФКР (Федерация фигурного катания России) рассказала о характере травмы Усачевой:

«Во время выполнения прыжкового элемента у спортсменки произошел отрыв связки одной из внутренних мышц правой ноги в зоне роста бедренной кости, что, к сожалению, является достаточно распространенным случаем в спортивной мировой практике и характерно для спортсменов в возрасте 13-17 лет.

Эта травма требует не очень продолжительного лечения, реабилитации. В 99 процентах случаев спортсмен возвращается к нормальной спортивной деятельности».