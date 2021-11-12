Русская фигуристка рыдает, пока врач уносит ее на руках со льда – она травмировалась прямо на разминке перед прокатом

12 ноября в Японии проходит Гран-при по фигурному катанию. Главная и неприятная неожиданность для России – Дарья Усачева снялась с Гран-при. Она повредила ногу на разминке перед короткой программой.

Усачева выполняла флип, но неудачно приземлилась и ударилась ногой, после чего ушла со льда. Видео с травмой Усачевой: