Русская фигуристка рыдает, пока врач уносит ее на руках со льда – она травмировалась прямо на разминке перед прокатом
12 ноября в Японии проходит Гран-при по фигурному катанию. Главная и неприятная неожиданность для России – Дарья Усачева снялась с Гран-при. Она повредила ногу на разминке перед короткой программой.
Усачева выполняла флип, но неудачно приземлилась и ударилась ногой, после чего ушла со льда. Видео с травмой Усачевой:
Усачева плакала.
А врач на руках унес ее в подтрибунное помещение.
Из-за этого повреждения у России больше не осталось фигуристок на этом турнире. Раннее травму получила Александра Трусова, из-за которой не выступила в Японии. Про Трусову тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал так:
«У Саши болит нога. К сожалению, меня две недели не было в Москве, поэтому более точно может ответить Сергей Викторович (Дудаков). Мы на связи, но более конкретно по ее ноге я не могу ничего сказать».
Реакции на травму Усачевой:
- Тот же Глейхенгауз: «Здесь было видно, что она шла во флип, исполнила бабочку. Во время отрыва в воздухе почувствовала болевые ощущения. Это было очень больно. Тяжело на это смотреть. У нее не было серьезных проблем со здоровьем. Были небольшие мышечные повреждения, как и у всех спорстменов».
- Илья Авербух: «Усачева боролась с травмой, стремилась выступить. Было понятно, что она едет на турнир в Японию уже травмированной. Не думаю, что это большая катастрофа. Сейчас Даше важно как можно быстрее восстановиться, чтобы выступать в этом сезоне».
- Татьяна Тарасова: «Усачеву очень жаль. Просто жаль, потому что получила травму. А травма никого не красит».
- Инсайд «Матч ТВ»: у Усачевой вертельный перелом Бедра.
Гран-при Японии в этом году – грустное мероприятие. Не выступила Трусова. Сейчас травмировалась Усачева. Еще раньше с него из-за снялись:
- Рики Кахира (Япония). Не восстановилась из-за повреждения лодыжки.
- Юдзуру Ханю (Япония). Пропустил из-за травмы связок.
- Даниил Самсонов (Россиия). Его мама говорила: «Он терпел до последнего болевые ощущения, на фоне этого случилась травма ноги. Мы же понимаем, что права нога – рабочая в фигурном катании. Без нее строить тренировочный план сложно. Сейчас он тренируется, но просто в ограниченном режиме».
UPD: ФФКР официально назвала травму Усачевой. У нее оторвалась связка внутренней мышцы правой ноги в зоне роста бедренной кости.
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