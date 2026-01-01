Юдзуру Ханю

Дата рождения
7 декабря 1994
Достижения
2-кратный олимпийский чемпион
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Фигурное катание
Ханю сделал попытку исполнения четверного акселя на чемпионате Японии. Элемент понижен до тройного из-за недокрута
#Юдзуру Ханю
Фигурное катание
Фигурист Ханю снялся с Гран-при в Сочи. Это второй подряд этап, который он пропускает из-за травмы
#Юдзуру Ханю
Фигурное катание
Фигурист Ханю пропустит этап Гран-при Японии из-за травмы. В его планах на турнир был четверной аксель
#Юдзуру Ханю
Фигурное катание
Чен победил в короткой программе у мужчин на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию
#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
Фигурное катание
Прогноз на короткую программу у мужчин на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию. 15 апреля 2021 года
#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
Фигурное катание
Состав участников командного чемпионата мира по фигурному катанию, 15 – 18 апреля 2021 года
#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
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Самый сложный прыжок в фигурном катании – четверной аксель. Никто не прыгал его чисто, но один японец только ради мечты об этом продолжает карьеру
#Юдзуру Ханю
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