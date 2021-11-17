Фигурист Ханю снялся с Гран-при в Сочи. Это второй подряд этап, который он пропускает из-за травмы

Юдзуру Ханю не выступит на втором этапе Гран-при подряд. Он восстанавливается после травмы лодыжки, полученной 5 ноября. Ханю пропустил сначала домашний Гран-при в Токио, а теперь снялся с этапа в Сочи.

Перед этапом в Токио он говорил, что планирует исполнить четверной аксель. Этот элемент не выполнял еще ни один фигурист.

Аксель – единственный прыжок, который выполняется при движении вперед. Он считается самым сложным элементом в фигурке.

Ханю 26 лет. Он двукратный олимпийский чемпион и первый в мире фигурист, выполнивший четверной риттбергер.