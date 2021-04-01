Состав участников командного чемпионата мира по фигурному катанию, 15 – 18 апреля 2021 года
Командный чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 15 по 18 апреля. Там участвуют шесть сборных.
Заявка формируется так: мужчины-одиночники (2), женщины одиночницы (2), спортивная пара, танцевальная пара.
31 марта все сборные определили полные заявки на командный чемпионат мира по фигурному катанию. Что получилось:
Россия: Коляда, Семененко, Щербакова, Туктамышева, Мишина/Галлямов, Синицина/Кацалапов.
Франция: Аймоз, Сяо Хим Фа, Маццара, Серна, Хамон/ Стрекалин, Галявиева/ Таурон.
Италия: Грассль, Риццо, Гутманн, Негрелло, Делла Моника/Гуаризе, Жиньяр/Фаббри.
Япония: Ханю, Уно, Кихира, Сакамото, Мура/Кихара, Коматсубара/Колето.
Канада: Нгуен, Садовский, Дейлман, Шумахер, Мэтт/Ферланд, Сусисс/Фирус.
США: Браун, Нэтан Чен, Карен Чен, Теннелл, Кнерим/Фрейзер, Хавайек/Бейкер.
Серебряный призер ЧМ Юма Кагияма не примет участие в командном чемпионате мира по фигурному катанию. На ЧМ-2021 Кагияма был лучшим из японских фигуристов.