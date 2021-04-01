Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Михаил Коляда
Анна Щербакова
Рика Кихира
Брэди Теннелл
Никита Кацалапов
Виктория Синицина
Юдзуру Ханю
Анастасия Мишина
Александр Галлямов
Евгений Семененко
Нэтан Чен
Шома Уно
Карен Чен
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Состав участников командного чемпионата мира по фигурному катанию, 15 – 18 апреля 2021 года

01 апреля, 19:24

Keystone Press Agency/Global Look Press

Командный чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 15 по 18 апреля. Там участвуют шесть сборных.

Заявка формируется так: мужчины-одиночники (2), женщины одиночницы (2), спортивная пара, танцевальная пара.

31 марта все сборные определили полные заявки на командный чемпионат мира по фигурному катанию. Что получилось:

Россия: Коляда, Семененко, Щербакова, Туктамышева, Мишина/Галлямов, Синицина/Кацалапов.

Франция: Аймоз, Сяо Хим Фа, Маццара, Серна, Хамон/ Стрекалин, Галявиева/ Таурон.

Италия: Грассль, Риццо, Гутманн, Негрелло, Делла Моника/Гуаризе, Жиньяр/Фаббри.

Япония: Ханю, Уно, Кихира, Сакамото, Мура/Кихара, Коматсубара/Колето.

Канада: Нгуен, Садовский, Дейлман, Шумахер, Мэтт/Ферланд, Сусисс/Фирус.

США: Браун, Нэтан Чен, Карен Чен, Теннелл, Кнерим/Фрейзер, Хавайек/Бейкер.

Серебряный призер ЧМ Юма Кагияма не примет участие в командном чемпионате мира по фигурному катанию. На ЧМ-2021 Кагияма был лучшим из японских фигуристов.

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Источник:
ISU
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