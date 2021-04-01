Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
фигурное катание
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#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию #фигурное катание

Расписание командного чемпионата мира по фигурному катанию, 15 – 18 апреля 2021 года

01 апреля, 19:16

AFLO/Global Look Press

Командный чемпионат мира по фигурному катанию примет Осака. Даты проведения турнира: 15 – 18 апреля.

Как распределятся по времени все виды (везде указаны цифры по Москве):

15 апреля

  • 09:15 – 10:09. Ритм-танец у танцевальных пар
  • 10:35 – 12:07. Короткая программа у женщин
  • 12:40 – 14:12. Короткая программа у мужчин

16 апреля

  • 10:00 – 10:54. Короткая программа у пар
  • 11:25 – 12:26. Произвольный танец у танцевальных пар
  • 13:00 – 14:50. Произвольная программа у мужчин

17 апреля

  • 09:15 – 10:18. Произвольная программа у пар
  • 10:50 – 12:40. Произвольная программа у женщин

18 апреля

  • 08:00 – 11:00. Показательные выступления

ЧМ-2021 проходил в шведском Стокгольме. Там фигуристы из России взяли шесть медалей – больше, чем фигуристы из других стран.

Где смотреть

Состав участников

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Главные итоги ЧМ-2021
Сколько русские фигуристы заработали за выступление на чемпионате мира
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