Расписание командного чемпионата мира по фигурному катанию, 15 – 18 апреля 2021 года

Командный чемпионат мира по фигурному катанию примет Осака. Даты проведения турнира: 15 – 18 апреля.

Как распределятся по времени все виды (везде указаны цифры по Москве):

15 апреля

09:15 – 10:09. Ритм-танец у танцевальных пар

10:35 – 12:07. Короткая программа у женщин

12:40 – 14:12. Короткая программа у мужчин

16 апреля

10:00 – 10:54. Короткая программа у пар

11:25 – 12:26. Произвольный танец у танцевальных пар

13:00 – 14:50. Произвольная программа у мужчин

17 апреля

09:15 – 10:18. Произвольная программа у пар

10:50 – 12:40. Произвольная программа у женщин

18 апреля

08:00 – 11:00. Показательные выступления

ЧМ-2021 проходил в шведском Стокгольме. Там фигуристы из России взяли шесть медалей – больше, чем фигуристы из других стран.

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