Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
фигурное катание
Расписание командного чемпионата мира по фигурному катанию, 15 – 18 апреля 2021 года
01 апреля, 19:16
Командный чемпионат мира по фигурному катанию примет Осака. Даты проведения турнира: 15 – 18 апреля.
Как распределятся по времени все виды (везде указаны цифры по Москве):
15 апреля
- 09:15 – 10:09. Ритм-танец у танцевальных пар
- 10:35 – 12:07. Короткая программа у женщин
- 12:40 – 14:12. Короткая программа у мужчин
16 апреля
- 10:00 – 10:54. Короткая программа у пар
- 11:25 – 12:26. Произвольный танец у танцевальных пар
- 13:00 – 14:50. Произвольная программа у мужчин
17 апреля
- 09:15 – 10:18. Произвольная программа у пар
- 10:50 – 12:40. Произвольная программа у женщин
18 апреля
- 08:00 – 11:00. Показательные выступления
ЧМ-2021 проходил в шведском Стокгольме. Там фигуристы из России взяли шесть медалей – больше, чем фигуристы из других стран.
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