Сколько русские фигуристы заработали за выступление на чемпионате мира

ISU раскрыл в документах фиксированный гонорар на чемпионат мира по фигурному катанию. Он составляет 868 тысяч долларов. Эти цифры повторяют деньги с ЧМ-2019 и распределяются между шестью фигуристами в каждом виде. На индивидуальные виды уходит по 182 тысячи долларов, на парные – по 252.

Так все распределяется у одиночников (все суммы – в тысячах долларов):

1 место – 64

– 64 2 место – 47

– 47 3 место – 33

– 33 4 место – 19

– 19 5 место – 11

– 11 6 место – 8

А так – в парных видах: