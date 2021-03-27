Сколько русские фигуристы заработали за выступление на чемпионате мира
ISU раскрыл в документах фиксированный гонорар на чемпионат мира по фигурному катанию. Он составляет 868 тысяч долларов. Эти цифры повторяют деньги с ЧМ-2019 и распределяются между шестью фигуристами в каждом виде. На индивидуальные виды уходит по 182 тысячи долларов, на парные – по 252.
Так все распределяется у одиночников (все суммы – в тысячах долларов):
- 1 место – 64
- 2 место – 47
- 3 место – 33
- 4 место – 19
- 5 место – 11
- 6 место – 8
А так – в парных видах:
- 1 место – 90
- 2 место – 65
- 3 место – 45
- 4 место – 26
- 5 место – 16
- 6 место – 10
Сборная России взяла на этом турнире шесть медалей. Анна Щербакова (64), Елизавета Туктамышева (47) и Александра Трусова (33) заработали в сумме 144 тысячи долларов. В женской фигурке впервые в истории русские фигуристки заняли весь пьедестал. Трусова поднялась на третье место с 12-го после короткой программы.
Первым видом программы на чемпионате мира были парные соревнования. Там победили дебютанты – Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Они получили 90 тысяч долларов. Еще 45 тысяч долларов заработали за третье место Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Потеря лидерства после короткой программы стоила им такой же суммы.
В танцах на льду золото взяли Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Это принесло им 90 тысяч долларов. В 2019 году Синицина и Кацалапов были вторыми на чемпионате мира. Потом турнир не проводился из-за пандемии коронавируса. Общий доход всех русских медалистов ЧМ-2021 – 369 тысяч долларов.
Заработали и не только призеры чемпионата мира. Михаил Коляда получил 11 тысяч долларов за пятое место на чемпионате мира, пара Тарасова/Морозов заработала 26 тысяч за четвертое место. В танцах на льду 16 тысяч получили Александра Степанова и Иван Букин. Они не попали в призы, но заняли пятое место.
Все призовые деньги фигуристов из России – 422 тысячи долларов.