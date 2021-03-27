ЧМ-2021 (фигурное катание)
фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Михаил Коляда
Александра Трусова
Анна Щербакова
Александра Бойкова
Дмитрий Козловский
Анастасия Мишина
Александр Галлямов
Александра Степанова
Иван Букин
Евгения Тарасова
Владимир Морозов
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#ЧМ-2021 (фигурное катание) #Елизавета Туктамышева #Александра Трусова #Анна Щербакова #Александр Галлямов #фигурное катание #Михаил Коляда #Анастасия Мишина #Александра Бойкова #Александра Степанова #Владимир Морозов #Дмитрий Козловский #Евгения Тарасова #Иван Букин

Сколько русские фигуристы заработали за выступление на чемпионате мира

вчера, 22:23

AFLO/Global Look Press

ISU раскрыл в документах фиксированный гонорар на чемпионат мира по фигурному катанию. Он составляет 868 тысяч долларов. Эти цифры повторяют деньги с ЧМ-2019 и распределяются между шестью фигуристами в каждом виде. На индивидуальные виды уходит по 182 тысячи долларов, на парные – по 252.

Так все распределяется у одиночников (все суммы – в тысячах долларов):

  • 1 место – 64
  • 2 место – 47
  • 3 место – 33
  • 4 место – 19
  • 5 место – 11
  • 6 место – 8

А так – в парных видах:

  • 1 место – 90
  • 2 место – 65
  • 3 место – 45
  • 4 место – 26
  • 5 место – 16
  • 6 место – 10

Keystone Press Agency/Global Look Press

Сборная России взяла на этом турнире шесть медалей. Анна Щербакова (64), Елизавета Туктамышева (47) и Александра Трусова (33) заработали в сумме 144 тысячи долларов. В женской фигурке впервые в истории русские фигуристки заняли весь пьедестал. Трусова поднялась на третье место с 12-го после короткой программы.

Первым видом программы на чемпионате мира были парные соревнования. Там победили дебютанты – Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Они получили 90 тысяч долларов. Еще 45 тысяч долларов заработали за третье место Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Потеря лидерства после короткой программы стоила им такой же суммы.

В танцах на льду золото взяли Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Это принесло им 90 тысяч долларов. В 2019 году Синицина и Кацалапов были вторыми на чемпионате мира. Потом турнир не проводился из-за пандемии коронавируса. Общий доход всех русских медалистов ЧМ-2021 – 369 тысяч долларов.

Заработали и не только призеры чемпионата мира. Михаил Коляда получил 11 тысяч долларов за пятое место на чемпионате мира, пара Тарасова/Морозов заработала 26 тысяч за четвертое место. В танцах на льду 16 тысяч получили Александра Степанова и Иван Букин. Они не попали в призы, но заняли пятое место.

Все призовые деньги фигуристов из России – 422 тысячи долларов.

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Автор:
Александр Плеханов
Автор, редактор, заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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#Анна Щербакова
#Александр Галлямов
#фигурное катание
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#Анастасия Мишина
#Александра Бойкова
#Александра Степанова
#Владимир Морозов
#Дмитрий Козловский
#Евгения Тарасова
#Иван Букин