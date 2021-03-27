Сколько Щербакова заработала за победу на чемпионате мира по фигурному катанию

Анна Щербакова – чемпионка мира по фигурному катанию. Она выиграла соревнования в женском одиночном виде.

ISU публиковал официальный документ, где прописаны гонорары за чемпионат мира по фигурному катанию.

Доход Щербаковой за турнир – 64 тысячи долларов. Общий призовой фонд чемпионата мира по фигурному катанию составляет 868 тысяч долларов.

Щербакова рассказала, что победа на чемпионате мира стала отличным подарком перед ее днем рождения. 28 марта Щербаковой исполнится 17 лет.

Она впервые в карьере выиграла международный турнир такого уровня. В сезоне-2020/21 Щербакова побеждала на всех турнирах, где участвовала.

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