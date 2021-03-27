Анна Щербакова
ЧМ-2021 (фигурное катание)
фигурное катание
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#Анна Щербакова #ЧМ-2021 (фигурное катание) #фигурное катание

Щербакова выиграла все турниры со своим участием в сезоне-2020/21

час назад

Keystone Press Agency/Global Look Press

Анна Щербакова победила на чемпионате мира по фигурному катанию. Она дебютировала на этом турнире.

В сезоне-2020/21 Щербакова участвовала в четырех стартах:

Она снялась с московского этапа Гран-при из-за болезни. Потом Щербакова пропустила финал Кубка России. Не участвовала в нем, потому что уже отобралась на чемпионат мира.

Анне Щербаковой 16 лет. За карьеру она три раза выигрывала чемпионат России, была второй на чемпионате Европы и второй на финале Гран-при.

Россия взяла все медали в женских соревнованиях на ЧМ по фигурному катанию. У Щербаковой – золото

Впервые в истории фигурного катания фигуристки из России заняли весь пьедестал на чемпионате мира

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