Анна Щербакова
ЧМ-2021 (фигурное катание)
фигурное катание
Щербакова выиграла все турниры со своим участием в сезоне-2020/21
час назад
Анна Щербакова победила на чемпионате мира по фигурному катанию. Она дебютировала на этом турнире.
В сезоне-2020/21 Щербакова участвовала в четырех стартах:
- Два этапа Кубка России – 🥇🥇
- Чемпионат России – 🥇
- Чемпионат мира – 🥇
Она снялась с московского этапа Гран-при из-за болезни. Потом Щербакова пропустила финал Кубка России. Не участвовала в нем, потому что уже отобралась на чемпионат мира.
Анне Щербаковой 16 лет. За карьеру она три раза выигрывала чемпионат России, была второй на чемпионате Европы и второй на финале Гран-при.
Россия взяла все медали в женских соревнованиях на ЧМ по фигурному катанию. У Щербаковой – золото
Впервые в истории фигурного катания фигуристки из России заняли весь пьедестал на чемпионате мира
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