Щербакова выиграла все турниры со своим участием в сезоне-2020/21

Анна Щербакова победила на чемпионате мира по фигурному катанию. Она дебютировала на этом турнире.

В сезоне-2020/21 Щербакова участвовала в четырех стартах:

Она снялась с московского этапа Гран-при из-за болезни. Потом Щербакова пропустила финал Кубка России. Не участвовала в нем, потому что уже отобралась на чемпионат мира.

Анне Щербаковой 16 лет. За карьеру она три раза выигрывала чемпионат России, была второй на чемпионате Европы и второй на финале Гран-при.

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