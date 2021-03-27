ЧМ-2021 (фигурное катание)
фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Александра Трусова
Анна Щербакова
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#ЧМ-2021 (фигурное катание) #Александра Трусова #Елизавета Туктамышева #Анна Щербакова #фигурное катание

Впервые в истории фигурного катания фигуристки из России заняли весь пьедестал на чемпионате мира

4 часа назад

Анна Щербакова – чемпионка мира по фигурному катанию. Елизавета Туктамышева осталась на втором месте, Александра Трусова поднялась на третье. Она шла 12-й после короткой программы.

Такой результат случился впервые в истории чемпионатов мира по фигурному катанию. Раньше фигуристки из России брали максимум две медали за один турнир.

Так было на ЧМ-2019. Тогда Алина Загитова выиграла золото, Евгения Медведева – бронзу. Все медалистки из того турнира пропускали ЧМ-2021.

Россия взяла все медали в женских соревнованиях на ЧМ по фигурному катанию. У Щербаковой – золото

Трусова исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе на ЧМ по фигурному катанию. Упала с двух

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