ЧМ-2021 (фигурное катание)
фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Александра Трусова
Анна Щербакова
#ЧМ-2021 (фигурное катание) #Александра Трусова #Елизавета Туктамышева #Анна Щербакова #фигурное катание
Впервые в истории фигурного катания фигуристки из России заняли весь пьедестал на чемпионате мира
4 часа назад
Анна Щербакова – чемпионка мира по фигурному катанию. Елизавета Туктамышева осталась на втором месте, Александра Трусова поднялась на третье. Она шла 12-й после короткой программы.
Такой результат случился впервые в истории чемпионатов мира по фигурному катанию. Раньше фигуристки из России брали максимум две медали за один турнир.
Так было на ЧМ-2019. Тогда Алина Загитова выиграла золото, Евгения Медведева – бронзу. Все медалистки из того турнира пропускали ЧМ-2021.
Россия взяла все медали в женских соревнованиях на ЧМ по фигурному катанию. У Щербаковой – золото
Трусова исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе на ЧМ по фигурному катанию. Упала с двух
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