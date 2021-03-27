Щербакова встала и не поверила оценкам. Ее радость от золота ЧМ – отдельное шоу

Анна Щербакова – чемпионка мира по фигурному катанию. Она неудачно исполнила произвольную программу, но запаса по короткой хватило. Потом Щербакова сказала: «Это была борьба, все шло очень сложно, я боролась за каждый элемент, чтобы не потерять баллы». Отметила, что недовольна выступлением в произвольной.

В момент объявления оценок Щербакова будто не верила, что победит. Это ее обычное состояние – Щербакова всегда удивляется во время выставления баллов. Сначала она расстроилась, что проиграла Трусовой по произвольной программе. Потом – неожиданно вскочила после итоговой победы.

Этот момент есть в официальном видео на ютуб-канале Первого канала: