Анна Щербакова
ЧМ-2021 (фигурное катание)
фигурное катание
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#Анна Щербакова #ЧМ-2021 (фигурное катание) #фигурное катание

Щербакова встала и не поверила оценкам. Ее радость от золота ЧМ – отдельное шоу

2 часа назад

Keystone Press Agency/Global Look Press

Анна Щербаковачемпионка мира по фигурному катанию. Она неудачно исполнила произвольную программу, но запаса по короткой хватило. Потом Щербакова сказала: «Это была борьба, все шло очень сложно, я боролась за каждый элемент, чтобы не потерять баллы». Отметила, что недовольна выступлением в произвольной.

В момент объявления оценок Щербакова будто не верила, что победит. Это ее обычное состояние – Щербакова всегда удивляется во время выставления баллов. Сначала она расстроилась, что проиграла Трусовой по произвольной программе. Потом – неожиданно вскочила после итоговой победы. 

Этот момент есть в официальном видео на ютуб-канале Первого канала:

Как это было – по кадрам:

ютуб-канал Первого канала

ютуб-канал Первого канала

ютуб-канал Первого канала

ютуб-канал Первого канала

ютуб-канал Первого канала

Хореограф Даниил Глейхенгауз первым поздравил Щербакову:

AFLO/Global Look Press

На церемонии награждения Щербакова чуть не упала. Сразу после момента, когда призеры поблагодарили невидимых зрителей:

Щербакова рассказала еще одну интересную вещь – она планировала выступление на ЧМ с тремя четверными. Потом отказалась, потому что не получалось. Александра Трусова в этот момент прыгнула пять четверных в произвольной программе. Приземлила только три из них, но добралась до бронзы.

Щербакова выиграла все турниры со своим участием в сезоне-2020/21

Трусова заканчивала на третьем месте все главные международные турниры, где участвовала

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Автор:
Александр Плеханов
Автор, редактор, заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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