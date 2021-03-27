Щербакова встала и не поверила оценкам. Ее радость от золота ЧМ – отдельное шоу
Анна Щербакова – чемпионка мира по фигурному катанию. Она неудачно исполнила произвольную программу, но запаса по короткой хватило. Потом Щербакова сказала: «Это была борьба, все шло очень сложно, я боролась за каждый элемент, чтобы не потерять баллы». Отметила, что недовольна выступлением в произвольной.
В момент объявления оценок Щербакова будто не верила, что победит. Это ее обычное состояние – Щербакова всегда удивляется во время выставления баллов. Сначала она расстроилась, что проиграла Трусовой по произвольной программе. Потом – неожиданно вскочила после итоговой победы.
Этот момент есть в официальном видео на ютуб-канале Первого канала:
Как это было – по кадрам:
Хореограф Даниил Глейхенгауз первым поздравил Щербакову:
На церемонии награждения Щербакова чуть не упала. Сразу после момента, когда призеры поблагодарили невидимых зрителей:
Щербакова рассказала еще одну интересную вещь – она планировала выступление на ЧМ с тремя четверными. Потом отказалась, потому что не получалось. Александра Трусова в этот момент прыгнула пять четверных в произвольной программе. Приземлила только три из них, но добралась до бронзы.
Щербакова выиграла все турниры со своим участием в сезоне-2020/21
Трусова заканчивала на третьем месте все главные международные турниры, где участвовала