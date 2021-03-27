Александра Трусова
ЧМ-2021 (фигурное катание)
фигурное катание
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#Александра Трусова #ЧМ-2021 (фигурное катание) #фигурное катание

Трусова заканчивала на третьем месте все главные международные турниры, где участвовала

35 минут назад

AFLO/Global Look Press

Александра Трусова выиграла бронзовую медаль на чемпионате мира по фигурному катанию. Эта бронза – очередная медаль в ее взрослой карьере.

В прошлом сезоне Трусова осталась на третьем месте в финале серии Гран-при, потом была третьей на чемпионате Европы.

Тот сезон был для Трусовой первым среди взрослых. Сейчас финал серии Гран-при и чемпионат Европы не проводились из-за пандемии коронавируса.

Еще Трусова имеет серебро и две бронзы с чемпионатов России. Ей 16 лет.

Трусова исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе на ЧМ по фигурному катанию. Упала с двух

Щербакова выиграла все турниры со своим участием в сезоне-2020/21

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