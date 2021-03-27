Александра Трусова
ЧМ-2021 (фигурное катание)
фигурное катание
Трусова заканчивала на третьем месте все главные международные турниры, где участвовала
35 минут назад
Александра Трусова выиграла бронзовую медаль на чемпионате мира по фигурному катанию. Эта бронза – очередная медаль в ее взрослой карьере.
В прошлом сезоне Трусова осталась на третьем месте в финале серии Гран-при, потом была третьей на чемпионате Европы.
Тот сезон был для Трусовой первым среди взрослых. Сейчас финал серии Гран-при и чемпионат Европы не проводились из-за пандемии коронавируса.
Еще Трусова имеет серебро и две бронзы с чемпионатов России. Ей 16 лет.
Трусова исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе на ЧМ по фигурному катанию. Упала с двух
Щербакова выиграла все турниры со своим участием в сезоне-2020/21
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые