Этери Тутберидзе
ЧМ-2021 (фигурное катание)
фигурное катание
На последних пяти ЧМ фигуристки из России забрали четыре золота. Все – ученицы Тутберидзе
49 минут назад
Анна Щербакова – чемпионка мира по фигурному катанию. Она продлила золотую серию учениц Этери Тутберидзе на чемпионатах мира.
- 2016. Евгения Медведева
- 2017. Евгения Медведева
- 2019. Алина Загитова
- 2021. Анна Щербакова
В 2015 году у России тоже было золото чемпионата мира. Тогда его выиграла Елизавета Туктамышева. Она прервала серию без побед для фигуристок из России, которая длилась с 2005 года.
В 2018 году Россия осталась без медалей вообще. Чемпионкой мира в том сезоне стала канадка Кэйтлин Осмонд.
В 2020 году чемпионат мира не проводился из-за пандемии коронавируса.
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