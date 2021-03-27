Этери Тутберидзе
ЧМ-2021 (фигурное катание)
фигурное катание
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#Этери Тутберидзе #ЧМ-2021 (фигурное катание) #фигурное катание

На последних пяти ЧМ фигуристки из России забрали четыре золота. Все – ученицы Тутберидзе

49 минут назад

Dmitry Golubovich/Global Look Press

Анна Щербакова – чемпионка мира по фигурному катанию. Она продлила золотую серию учениц Этери Тутберидзе на чемпионатах мира.

В 2015 году у России тоже было золото чемпионата мира. Тогда его выиграла Елизавета Туктамышева. Она прервала серию без побед для фигуристок из России, которая длилась с 2005 года.

В 2018 году Россия осталась без медалей вообще. Чемпионкой мира в том сезоне стала канадка Кэйтлин Осмонд.

В 2020 году чемпионат мира не проводился из-за пандемии коронавируса.

Россия брала медали в женском фигурном катании на семи из десяти последних ЧМ. Медведева принесла больше всех

Впервые в истории фигурного катания фигуристки из России заняли весь пьедестал на чемпионате мира

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
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