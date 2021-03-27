Россия брала медали в женском фигурном катании на семи из десяти последних ЧМ. Медведева принесла больше всех

Завершились женские соревнования на чемпионате мира по фигурному катанию. Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова заняли весь пьедестал.

Так случилось впервые в истории. Три раза за десять последних ЧМ для России повторялась комбинация из золота и бронзы. Обычно это было наивысшим достижением.

Мы взяли статистику за десять последних чемпионатов мира. В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса, поэтому в подборку попал 2011-й.

Выводы:

📌 Общее количество медалей за десять турниров: 12

📌 Распределение медалей: 5-3-4

📌 Когда Россия оставалась без медалей: 2011, 2013, 2018.

📌 Кто принес России три серебра: Алена Леонова (2012), Юлия Липницкая (2014), Елизавета Туктамышева (2021)

📌 Кто взял больше всех медалей: Евгения Медведева (2 золота и 1 бронза).

Щербакова выиграла все турниры со своим участием в сезоне-2020/21

Впервые в истории фигурного катания фигуристки из России заняли весь пьедестал на чемпионате мира