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Фигурное катание
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Этери Тутберидзе
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Этери Тутберидзе
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Фигурное катание
Ученица Тутберидзе победила на седьмом подряд чемпионате России. Это делали четыре фигуристки
#Этери Тутберидзе
25 декабря 2021, 22:26
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На чемпионате России-2022 по фигурному катанию первые четыре места заняли ученицы Тутберидзе
#Этери Тутберидзе
25 декабря 2021, 21:11
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«С такой травмой можно было кататься». Тутберидзе прокомментировала пропуск чемпионата России Косторной
#Алена Косторная
25 декабря 2021, 12:05
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#Этери Тутберидзе
27 апреля 2021, 19:57
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На последних пяти ЧМ фигуристки из России забрали четыре золота. Все – ученицы Тутберидзе
#Этери Тутберидзе
27 марта 2021, 01:30
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Дочь Тутберидзе повлияла на решение о возвращении Косторной. До конца сезона – испытательный срок
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06 марта 2021, 21:35
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#Камила Валиева
13 февраля, 21:03
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#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
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7 неудобных вопросов к обвинению Валиевой
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11 февраля, 21:17
Скандальное откровение Тутберидзе в день финала ЧР-2022 по фигурному катанию: Косторная могла бы выступать с травмой. А могла бы?
#Алена Косторная
25 декабря 2021, 15:00
Главное о контрольных прокатах фигуристов сборной России: кто выступает, зачем нужны, какие программы покажут
#фигурное катание
11 сентября 2021, 08:35
Теперь Плющенко борется с монополией Тутберидзе в юниорском фигурном катании. И там даже побеждает
#Евгений Плющенко
04 сентября 2021, 18:40
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