Этери Тутберидзе

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Фигурное катание
Ученица Тутберидзе победила на седьмом подряд чемпионате России. Это делали четыре фигуристки
#Этери Тутберидзе
Фигурное катание
На чемпионате России-2022 по фигурному катанию первые четыре места заняли ученицы Тутберидзе
#Этери Тутберидзе
Фигурное катание
«С такой травмой можно было кататься». Тутберидзе прокомментировала пропуск чемпионата России Косторной
#Алена Косторная
Фигурное катание
Тарасова и Морозов вошли в группу Тутберидзе. Это ее первая пара в фигурном катании
#Этери Тутберидзе
Фигурное катание
На последних пяти ЧМ фигуристки из России забрали четыре золота. Все – ученицы Тутберидзе
#Этери Тутберидзе
Фигурное катание
Дочь Тутберидзе повлияла на решение о возвращении Косторной. До конца сезона – испытательный срок
#Алена Косторная
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Валиева плачет на тренировке на плече у Тутберидзе. Как она провела эти дни вокруг скандала
#Камила Валиева
Тег #позорТутберидзе – лидер русского твиттера уже сутки: десятки тысяч постов о молчании по Валиевой и жестокости к другим фигуристам
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
7 неудобных вопросов к обвинению Валиевой
#Камила Валиева
Скандальное откровение Тутберидзе в день финала ЧР-2022 по фигурному катанию: Косторная могла бы выступать с травмой. А могла бы?
#Алена Косторная
Главное о контрольных прокатах фигуристов сборной России: кто выступает, зачем нужны, какие программы покажут
#фигурное катание
Теперь Плющенко борется с монополией Тутберидзе в юниорском фигурном катании. И там даже побеждает
#Евгений Плющенко
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