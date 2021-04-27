Этери Тутберидзе
Евгения Тарасова
Владимир Морозов
Поделиться:
Комментарии:
0
#Этери Тутберидзе #Владимир Морозов #Евгения Тарасова

Тарасова и Морозов вошли в группу Тутберидзе. Это ее первая пара в фигурном катании

вчера, 19:57

Евгения Тарасова и Владимир Морозов

сайт ФФКР

Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов в олимпийском сезоне начнут тренировки с Этери Тутберидзе и Максимом Траньковым. Информация официальная, о ней объявила Федерация фигурного катания на коньках.

  • Тутберидзе раньше не работала в парном катании. Впервые она рассказала о желании тренировать пары 23 апреля на «Вечернем Урганте».
  • После этого в СМИ появились слухи об уходе Тарасовой и Морозова к Тутберидзе. Официально их не комментировали, а их тренер Максим Траньков заверял, что останется с парой.
  • В итоге пара вошла в группу Тутберидзе, и Траньков также остался их тренером.

Тутберидзе – одна из наиболее известных тренеров по фигурному катанию в России. В числе ее учеников – Алина Загитова (победительница Олимпиады-2018), Анна Щербакова (чемпионка мира-2021), Алена Косторная (чемпинока Европы-2020.

Пара Тарасова и Морозов – серебрянные призеры Олимпиады 2018 года. На чемпионатах мира получали бронзовые и серебрянные медали, в 2021 году стали четвертыми на ЧМ.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Федерация фигурного катания на коньках
Еще по теме
Правда, что на тренировках Тутберидзе на детей кричат и ругаются? Разбираем скандальный миф
Косторная много наговорила про Тутберидзе, была счастлива после ухода, визжала от хореографа. И вдруг вернулась
Косторная возвращается к Тутберидзе на спаде и после провала, а уходила – лидером
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Этери Тутберидзе
#Владимир Морозов
#Евгения Тарасова