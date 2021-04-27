Этери Тутберидзе
Евгения Тарасова
Владимир Морозов
Тарасова и Морозов вошли в группу Тутберидзе. Это ее первая пара в фигурном катании
вчера, 19:57
Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов в олимпийском сезоне начнут тренировки с Этери Тутберидзе и Максимом Траньковым. Информация официальная, о ней объявила Федерация фигурного катания на коньках.
- Тутберидзе раньше не работала в парном катании. Впервые она рассказала о желании тренировать пары 23 апреля на «Вечернем Урганте».
- После этого в СМИ появились слухи об уходе Тарасовой и Морозова к Тутберидзе. Официально их не комментировали, а их тренер Максим Траньков заверял, что останется с парой.
- В итоге пара вошла в группу Тутберидзе, и Траньков также остался их тренером.
Тутберидзе – одна из наиболее известных тренеров по фигурному катанию в России. В числе ее учеников – Алина Загитова (победительница Олимпиады-2018), Анна Щербакова (чемпионка мира-2021), Алена Косторная (чемпинока Европы-2020.
Пара Тарасова и Морозов – серебрянные призеры Олимпиады 2018 года. На чемпионатах мира получали бронзовые и серебрянные медали, в 2021 году стали четвертыми на ЧМ.
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