Правда, что на тренировках Тутберидзе на детей кричат и ругаются? Разбираем скандальный миф
Прямо сейчас Этери Тутберидзе – главный тренер в женской фигурке. Алина Загитова под ее руководством выиграла все турниры за пару сезонов. На пяти последних чемпионатах мира фигуристки из России взяли четыре золотые медали. Все на момент проведения каждого из победных ЧМ тренировались в команде Тутберидзе.
Фигуристки Тутберидзе выигрывают, а вокруг работы ее команды постоянно возникает много сплетней. Главный слух: Тутберидзе жестко относится к детям и унижает их во время тренировок. Об этом есть несколько косвенных высказываний. Особенно активничают спортсмены со стороны и бывшие работники команды Тутберидзе.
«Корова ты жирная». Что рассказывают о тренировках у Тутберидзе
Журнал Elle включал Этери Тутберидзе в список токсичных тренеров. Психиатр Кономи Кимура там анализировал поведение: разбирал проблемы с пищевым расстройством и массовый уход фигуристок от Тутберидзе. К конкретным выводам Кимура так и не пришел – в том материале высказывается именно его мнение о возможных причинах ситуации.
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Тренер Александр Волков работал в «Хрустальном», а теперь тренирует в академии Плющенко. Мнение Волкова: «Думаю, своих маленьких девочек Тутберидзе держит под колоссальным давлением, делает с ними все, что хочет, а они делают все, что она говорит. Скажи им сделать пятерной прыжок, они пойдут. Они разобьются, но пойдут».
Есть и цитата Алены Косторной из интервью японскому телевидению, где она рассказывала о смене тренера перед стартом сезона: «Может, мне следовало перейти, потому что после перехода я стала больше улыбаться?» Еще после перехода Косторная лайкала комментарий фанатки, где рассказывалось о криках матом на тренировках у Тутберидзе.
Фигуристка Александра Степанова рассказывала о жесткости на тренировках у Тутберидзе. Она слышала об этом от других людей, когда сама думала о переходе к ней в группу. Степанова вспоминала звонки мамы фигуриста Даниила Самсонова. Та говорила, что обстановка во время тренировок напряженная – даже летают чехлы.
Степанова общалась и с другими знакомыми из группы Тутберидзе. Рассказывала, что все они потом получили проблемы с психикой. «Она давит морально, и потом происходят срывы. Человек вроде держится, держится, а она потом крикнет «Корова ты жирная», начнет морально давить, и будет срыв», – говорила Степанова в интервью Елене Родиной.
Александра Трусова всегда уважительно высказывалась об Этери Тутберидзе. Так происходило даже после перехода к Евгению Плющенко. Но и с Трусовой случилась история: она лайкнула комментарий в инстаграме, где Тутберидзе называлась абьюзершей. Позже Трусова объяснила, что ее аккаунт в инстаграме часто взламывают – лайк она не ставила.
Другое мнение: Тутберидзе – строгий мотиватор
Тренер Алена Высоцкая оценивала методы работы команды Тутберидзе. Суть ее выводов: каждый день тренировок ученики Тутберидзе выходят за победой. Хореограф Глейхенгауз, тренер Дудаков и сама Тутберидзе – все воспитывают людей с чемпионским характером. Поэтому и появился миф об их чрезмерной жесткости.
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Серафима Саханович работала с Тутберидзе и попадала при ней на высокие места во время крупных соревнований. Саханович говорила, что Тутберидзе бывает строгой и может отругать. Но у этого всегда есть причина. Она подтверждала: на тренировках мелькают странные шутки, но к ним привыкаешь. «Она не ставила целью оскорбить, не пыталась задеть чьи-то чувства».
В первой части этого материала мы рассказывали о высказывании Алены Косторной. После этого сезона она вернулась к Этери Тутберидзе – история с улыбками получила продолжение: «Улыбаться можно на пьедестале, а поплакать где-то в углу после тренировки. Или можно улыбаться везде, кроме пьедестала, потому что просто туда не попала».
Алсу Каюмова несколько лет занималась в «Хрустальном». О Тутберидзе она говорила так: «В «Самбо-70» жесткая дисциплина – если что-то не сделал, скажут идти на другой каток. Мол, тут и без тебя большая очередь, не хочешь работать – на выход. То есть требовательность и дисциплина. Это правильно, тренер таким и должен быть. Добрым, но требовательным».
О мотивации говорила и Анастасия Тараканова. Она ушла от Тутберидзе, но все еще вспоминает ее слова перед выступлениями. Из действующих спортсменов группы Тутберидзе о ее методах рассказывала Камила Валиева. Главные: Тутберидзе бесконечно много работает и отдает всю себя, чтобы фигуристки выступили хорошо и показали максимальный результат.
Фигурист Морис Квителашвили ездил на ЧМ-2021. Он тоже занимается в группе Тутберидзе. Квителашвили рассказывал о строгом отношении со стороны Тутберидзе. И отмечал: «Я видел тех, кто сбегал от Этери Георгиевны, но все уходили сами, никто никого не выгонял. «Иди отсюда, больше тебя здесь не будет», – я таких случаев не знаю».
Разговоры о методах Тутберидзе опять актуальны. После ЧМ-2021 и цитаты Бобровой
На ЧМ-2021 золотую медаль взяла Анна Щербакова. В сезоне-2020/21 Щербакова вообще выиграла все турниры, где участвовала. В декабре она стала уже трехкратной чемпионкой России. За время взрослой карьеры Щербакова никуда не переходила от Тутберидзе, хотя до этого сталкивалась там с жестким исключением из-за прыжков.
Эту историю подробно рассказывал Виктор Адоньев – бывший хореограф группы Тутберидзе. Он вспоминал, что в 2014 году Анна Щербакова прыгала только двойные прыжки и двойной аксель. Делала серьезные ошибки, а у тренеров не было времени на их исправление. Тогда Тутберидзе поставила вопрос по ее уходу. В том же интервью Адоньев говорил Тутберидзе:
«Мне рассказывают, что она какой-то жуткий тренер, деспот. Да, в работе она достаточно тяжелый человек, но я считаю, что это правильно. Я сам таким же стал. Если что-то не получается у детей, я их заставляю. Кричу, могу даже подзатыльник дать. Это абсолютно правильно, если ты хочешь добиться результата».
С похожим мнением выступила чемпионка Сочи-2014 Екатерина Боброва. Часть ее цитаты, которая многих задела: «Этери Георгиевна может быть остра на язык, кому-то из родителей может не понравиться, что их ребенок слышит на тренировке. Она может унижать человека, но делает это, по ее мнению, во благо».
Алексей Ягудин, Татьяна Тарасова, Александр Жулин – все опровергли слова Бобровой. Особо отметили, что Боброва не была на тренировках у Тутберидзе. Наталья Бестемьянова сказала так: «Она это слышала от кого-то, но сама Екатерина этого не знает. Все тренеры добиваются результата своими методами и своей системой. Что это за методы – мы знать не можем».
Тогда же Боброва говорила о самой Тутберидзе. Вспоминала работу Станислава Жука, который тоже жестко относился к чемпионам. Рассказывала, что в детстве ее саму били на тренировках (не у Тутберидзе). Эти слова никто не заметил, поэтому Боброва сейчас дополнительно оправдывается в соцсетях: «Я лишь подчеркнула особо требовательный подход».
В материале использованы цитаты «СЭ», «Чемпионата», «Матч ТВ» и Sports.ru.