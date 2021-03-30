Правда, что на тренировках Тутберидзе на детей кричат и ругаются? Разбираем скандальный миф

Прямо сейчас Этери Тутберидзе – главный тренер в женской фигурке. Алина Загитова под ее руководством выиграла все турниры за пару сезонов. На пяти последних чемпионатах мира фигуристки из России взяли четыре золотые медали. Все на момент проведения каждого из победных ЧМ тренировались в команде Тутберидзе.

Фигуристки Тутберидзе выигрывают, а вокруг работы ее команды постоянно возникает много сплетней. Главный слух: Тутберидзе жестко относится к детям и унижает их во время тренировок. Об этом есть несколько косвенных высказываний. Особенно активничают спортсмены со стороны и бывшие работники команды Тутберидзе.

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Журнал Elle включал Этери Тутберидзе в список токсичных тренеров. Психиатр Кономи Кимура там анализировал поведение: разбирал проблемы с пищевым расстройством и массовый уход фигуристок от Тутберидзе. К конкретным выводам Кимура так и не пришел – в том материале высказывается именно его мнение о возможных причинах ситуации.

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