Почему от Тутберидзе уходят фигуристки: семейные решения, ошибки в катании, скандалы
От Тутберидзе все чаще уходят сильные фигуристки. Она работала с Липницкой, Медведевой, Трусовой, Цурской и другими чемпионками, но теперь они больше не ее ученицы. Как и Алена Косторная, об уходе которой в подробностях рассказала сама Тутберидзе.
Такие причины у остальных.
Юлия Липницкая ушла в 2015 году к другому тренеру. Тутберидзе рассказывала о странном инциденте перед поездкой на Гран-при во Франции, когда Липницкая поехала с другим тренером. По словам Тутберидзе, Липницкая хотела ехать с ним, а ей не сказала. «Было понятно, что дальнейшего пути совсем не может быть. Когда меня так отодвинули от поездки на соревнования через федерацию — это был уже край».
Евгения Медведева покинула группу Тутберидзе в 2018-м, чтобы тренироваться у Брайана Орсера в Канаде. Что говорит Тутберидзе: «Наверное, жесткость сыграла свою роль. Когда спортсмен уже что-то завоевал и думает, что теперь он может тренироваться по-другому, что обращаться с ним надо по-другому, начинается конфликт. Почему я должна звать для тебя отдельного хореографа, потому что ты выиграл медаль? Ты сошел с пьедестала, и ты никто, ты должен все доказать на следующем старте».
Версия Медведевой: «В тот момент просто хотела работать с тренером как с другом. Не знаю, правильно ли использовать слово «друг» в отношении тренера, но просто для сравнения. Я знала, что мы с Брайаном поймем и услышим друг друга».
В 2018 году из группы Тутберидзе ушла Полина Цурская. Позже она рассказывала, что в какой-то момент снизила требования к себе. «Начала ей отвечать, может, где-то не слушаться. В тот переходный период это вызывало очень большую обиду: «Да как так, как вы смеете такое говорить?» Хотя в более юном возрасте ты думал: «Почему мне такое говорят? Нужно сделать лучше, чтобы не было причин придраться».
Цурская признала, что ушла не совсем красиво – не подошла, не поблагодарила. «Мне было неловко, страшно идти к ней».
Серафима Саханович поработала год с Тутберидзе и вернулась к прежнему тренеру. «Судьба распорядилась так, что мне пришлось вернуться в Питер. Я не хотела, это были семейные обстоятельства. Конечно, было очень горько уезжать. Я звонила Этери Георгиевне и плакала. Но другого выхода не было», – рассказывала Саханович.
Александра Трусова ушла от Тутберидзе весной. Причину объяснила позже: «Считаю, что это нормально — тренироваться у разных тренеров. Почему-то я же не могу откатать чисто! Поэтому мы решили, что надо попробовать у Евгения Викторовича. Он сам катал с четверными, и, может быть, он знает, как это сделать, чтобы чисто кататься, именно каждый раз, стабильно».
Вероника Жилина покинула группу Тутберидзе также весной 2020-го и тоже к Евгению Плющенко. «Дети решили перейти», – об этом сообщили мне их родители. Так что это решение фигуристок, которые они принимают сами, и еще сугубо родительское», – сказал Плющенко. Жилина занималась в группе Тутберидзе с тренером Сергеем Розановым, который ушел к Плющенко.
Версии, почему от Тутберидзе уходят фигуристки, озвучила Ирина Роднина: «Любой человек, который приходит в группу Тутберидзе, понимает, что он попадает в жернова. Не всякий готов их выдержать».
«В группе спортсменов тяжелейшая конкуренция. Каждый хочет, чтобы тренер отдавал ему все внимание, и [фигуристу] патологически кажется, что внимание другому достается больше. Куча советчиков, которые все время «дуют» в уши. Это как империя. Любая империя сначала набирает силу, а потом каждый хочет самоопределения», – сказал Илья Авербух.
По переходу своих спортсменок к Плющенко Тутберидзе высказалась так: «Сейчас Плющенко получает готовых спортсменов и некую гарантию на Олимпиаду. Могу сказать только, что я никогда и никого не переманивала. Как можно давать спортсмену гарантию результата и успеха? Это занимает огромный путь».