Почему от Тутберидзе уходят фигуристки: семейные решения, ошибки в катании, скандалы

Такие причины у остальных.

Юлия Липницкая ушла в 2015 году к другому тренеру. Тутберидзе рассказывала о странном инциденте перед поездкой на Гран-при во Франции, когда Липницкая поехала с другим тренером. По словам Тутберидзе, Липницкая хотела ехать с ним, а ей не сказала. «Было понятно, что дальнейшего пути совсем не может быть. Когда меня так отодвинули от поездки на соревнования через федерацию — это был уже край».

Евгения Медведева покинула группу Тутберидзе в 2018-м, чтобы тренироваться у Брайана Орсера в Канаде. Что говорит Тутберидзе: «Наверное, жесткость сыграла свою роль. Когда спортсмен уже что-то завоевал и думает, что теперь он может тренироваться по-другому, что обращаться с ним надо по-другому, начинается конфликт. Почему я должна звать для тебя отдельного хореографа, потому что ты выиграл медаль? Ты сошел с пьедестала, и ты никто, ты должен все доказать на следующем старте».

Версия Медведевой: «В тот момент просто хотела работать с тренером как с другом. Не знаю, правильно ли использовать слово «друг» в отношении тренера, но просто для сравнения. Я знала, что мы с Брайаном поймем и услышим друг друга».