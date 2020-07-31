Как Косторная уходила от Тутберидзе. Рассказывает хореограф, который ставил ей программы

«Начинаются сборы. Все, кто с нами, приехали. Два месяца уже находимся в Новогорске. Тренировались. Мы с Этери Георгиевной каждый день выходим на ночной лед, где ставим программы. Забавно вышло, что именно Алене в этом году первой были поставлены обе.

Я сам был очень доволен, как у нас получились программы. Мне самому очень нравилось. Самое странное в этом всем, что нравилось и самой Алене. По ней было видно, что она прям кайфует. Где-то в середине июля она начинает плохо тренироваться, не выполнять наши задания, всем видом показывать, что что-то не так. Это продолжается не так долго.

Мы вышли с тренировки второй группы нашей. Нас в коридоре ждала Алена, которая заявила, что больше не хочет тренироваться. Договорилась, что будет тренироваться в группе Плющенко. Она мне ответила, что два месяца назад приняла это решение. Как показали действия и как дальше все сложилось – это было правдой.

Прошу не жалеть нас, потому что это просто наша работа. Мы любим фигурное катание. Мы любим свою работу. Она приносит нам как счастье и радость, так и боль. Это неотъемлемая часть нашей жизни, нашей работы. Сложно после этого оставаться открытым, любить своих детей – наших спортсменов, переживать, верить. Но это случается со всеми».

Вот фрагмент из новой программы Косторной, который 10 июля выложил сам Глейхенгауз: