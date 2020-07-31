Косторная мечтает о карьере нейрохирурга. И меняет тренера за два года до конца карьеры

Фигуристка Алена Косторная сменила тренера: ушла от Тутберидзе к Плющенко. Причину объяснила сама Тутберидзе – она сослалась на завышенные требования Косторной: «Сейчас от Алены мы получили целый список девочек нон грата. Вот на этом мы с ней и расстались».

Еще одна сторона ухода может быть в восприятии самой Косторной. Она считает, что уже скоро не сможет конкурировать с 15-летними фигуристками: «Вы не будете на первом месте, потому что есть 15-летние девочки, которые прыгают кучу четверных. У них много силы и энергии».

Действующая чемпионка Европы переходит к другому тренеру за два года до окончания карьеры. Именно столько времени Косторная оставляет себе на фигурное катание: «Я постараюсь пройти через этот сезон и через олимпийский». Самой Косторной 24 августа исполнится 17 лет.