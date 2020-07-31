Косторная мечтает о карьере нейрохирурга. И меняет тренера за два года до конца карьеры
Фигуристка Алена Косторная сменила тренера: ушла от Тутберидзе к Плющенко. Причину объяснила сама Тутберидзе – она сослалась на завышенные требования Косторной: «Сейчас от Алены мы получили целый список девочек нон грата. Вот на этом мы с ней и расстались».
Еще одна сторона ухода может быть в восприятии самой Косторной. Она считает, что уже скоро не сможет конкурировать с 15-летними фигуристками: «Вы не будете на первом месте, потому что есть 15-летние девочки, которые прыгают кучу четверных. У них много силы и энергии».
Действующая чемпионка Европы переходит к другому тренеру за два года до окончания карьеры. Именно столько времени Косторная оставляет себе на фигурное катание: «Я постараюсь пройти через этот сезон и через олимпийский». Самой Косторной 24 августа исполнится 17 лет.
Косторная загорелась нейрохирургией из-за сериала. Медицина – цель на будущее
В инстаграме Косторная показывала тренировку растяжки с помощью книг. Не зря – в свободное от тренировок время она много читает и учится. Косторная готовится к сдаче ЕГЭ (через год), а в дальнейшем планирует поступать в медицинский. Еще во время юниорской карьеры она рассказывала, что все началось с сериала «Анатомия страсти». Тогда Косторная и решила пойти в медицину.
«Был один момент. Бабушка хотела отбить мое желание стать нейрохирургом. Говорит мне: «Пойдем в морг». Я не испугалась и ответила: «Пойдем». Но не сходили. Но бабушка думала, что я откажусь. Хотела меня напугать, но не получилось», – потом говорила Косторная. Тогда она рассказывала, что у любого фигуриста могут быть цели и помимо фигурного катания.
Косторная чуть не перехотела идти в медицинский, но подружилась с Яной. Эта девушка закончила медицинский колледж и работала в нейрохирургической операционной. Sport24 даже брал у нее небольшое интервью, где Яна рассказывала об этой дружбе. Сама Косторная подтверждала, что именно знакомство с Яной позволило ей заново полюбить профессию.
Во время паузы из-за пандемии коронавируса Косторная читала книгу нейрохирурга Генри Марша «Не навреди!». «Читается очень легко, и, что мне нравится, каждая глава посвящена отдельному случаю из его практики, какому-то заболеванию. Он простым языком честно рассказывает, как проходят будни нейрохирурга», – объясняла она в интервью «БИЗНЕС Online».
Теперь Косторная уже осознанно описывает будущее. В летнем интервью олимпийскому каналу она и сказала про те два года до окончания карьеры. Дальше – так: «Может быть, я буду кататься на шоу. Я всегда хотела поехать в какой-нибудь длинный тур почти на год, это моя мечта. И тогда я начну реализовывать свою мечту стать нейрохирургом».
Косторная закончила с одной четверкой девять классов в школе, а любимыми предметами называет химию и биологию. Так на желания и мечты Косторной реагировал Илья Авербух: «Если Алена параллельно учится и изучает книги, то ей огромный респект. Это очень классная профессия, и конечно, это говорит о ее внутреннем состоянии».