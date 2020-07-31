Косторная ушла от Тутберидзе к Плющенко, хотя ей ставили две программы. Что известно о ситуации

Еще подробности от Тутберидзе – в комментариях к этой записи:

Косторная ушла к Плющенко, с которым договорилась еще в мае;

Она не известила об этом Тутберидзе;

У Косторной с Тутберидзе были две программы. По словам Тутберидзе, они произвели бы огромное впечатление на зрителей и судей.

Ответ Косторной: «Я не хочу давать комментарии. В принципе». Но ранее

Тутберидзе говорит, что Косторная договорилась в мае. Что за последние три месяца было о ней слышно:

• Рассказала о любимых фильмах («Доктор Хаус», например).

• В конце мая приехала на базу в Новогорск на сборы как участница группы Тутберидзе.

• Тутберидзе в инстаграме показала веселое видео – какой Косторная была на первой тренировке и как работала через неделю.

• Получила премию ISU Skating Awards в номинации «Лучший новичок». Награду лучшему тренеру выиграла Тутберидзе. Косторная подключилась к онлайн-трансляции вручения премии, Тутберидзе – нет.

• В июле хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз показал фрагмент из новой произвольной программы Косторной под песню Билли Айлиш.

• «Она очень добрая, открытая и честная. Она всегда говорит правду, ничего не скрывает. Она постоянно нам помогает, всегда дает советы и указывает на ошибки. Это стереотип, что она – железная леди», – слова Косторной о Тутберидзе за 2,5 недели до того, как стало известно о их расставании.

Кстати, тогда же Косторная ответила на вопрос, изменилась ли команда после ухода Трусовой к Плющенко: «Спортсмены приходят и уходят, ничего ужасного в этом нет. Каждый должен найти тренера, с которым ему будет комфортно работать и который приведет его к результату».