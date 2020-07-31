Косторная ушла от Тутберидзе к Плющенко, хотя ей ставили две программы. Что известно о ситуации
Этери Тутберидзе объявила об уходе Алены Косторной из ее группы. Этому посвящен пост в инстаграме. Ключевые слова: «От Алены мы получили целый список девочек нон грата. Вот на этом мы с ней и расстались».
Еще подробности от Тутберидзе – в комментариях к этой записи:
- Косторная ушла к Плющенко, с которым договорилась еще в мае;
- Она не известила об этом Тутберидзе;
- У Косторной с Тутберидзе были две программы. По словам Тутберидзе, они произвели бы огромное впечатление на зрителей и судей.
Ответ Косторной: «Я не хочу давать комментарии. В принципе». Но ранее
Тутберидзе говорит, что Косторная договорилась в мае. Что за последние три месяца было о ней слышно:
• Рассказала о любимых фильмах («Доктор Хаус», например).
• В конце мая приехала на базу в Новогорск на сборы как участница группы Тутберидзе.
• Тутберидзе в инстаграме показала веселое видео – какой Косторная была на первой тренировке и как работала через неделю.
• Получила премию ISU Skating Awards в номинации «Лучший новичок». Награду лучшему тренеру выиграла Тутберидзе. Косторная подключилась к онлайн-трансляции вручения премии, Тутберидзе – нет.
• В июле хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз показал фрагмент из новой произвольной программы Косторной под песню Билли Айлиш.
• «Она очень добрая, открытая и честная. Она всегда говорит правду, ничего не скрывает. Она постоянно нам помогает, всегда дает советы и указывает на ошибки. Это стереотип, что она – железная леди», – слова Косторной о Тутберидзе за 2,5 недели до того, как стало известно о их расставании.
Кстати, тогда же Косторная ответила на вопрос, изменилась ли команда после ухода Трусовой к Плющенко: «Спортсмены приходят и уходят, ничего ужасного в этом нет. Каждый должен найти тренера, с которым ему будет комфортно работать и который приведет его к результату».
Что раньше говорила Косторная о Тутберидзе:
- «Можно сказать, до Этери Георгиевны я не тренировалась вообще. Совсем другие требования. Катаясь у Этери Георгиевны, ты не можешь не работать на тренировках. Потому что тебе сразу же об этом скажут»;
- «Сильнее человека и духом, и физически, мне кажется, я не встречала»;
- «Своими способами умеет направить на прокат. Я не буду о них рассказывать, но они очень действенны».
А Тутберидзе – о Косторной: «Алена – настоящая девочка с девичьим характером. Она и плачет, и сердится на себя».
Мнение Татьяны Тарасовой о ситуации: «Каждая из выдающихся спортсменок Этери хочет получить от нее как можно больше внимания, потому что речь уже идет об Олимпийских играх, и сейчас последний месяц, когда можно грамотно перейти к другому тренеру – в олимпийский сезон никто никуда не переходит. Это не означает, что Этери плохо работает, она – лучший тренер мира, она работает по своей системе и имеет право ничего не менять».
В инстаграме у Косторной последняя запись появилась 13 июня. В комментариях уже копятся недовольные ее уходом:
Но поддерживающих реплик больше.
UPD. Позже Косторная закрыла комментарии в инстаграме.