Хромых упала с четверного прыжка, а Тутберидзе раскритиковала: надо было прыгать еще один
Майя Хромых была лидером женских соревнований перед последней разминкой на чемпионате России. В итоге заняла пятое место.
Щербакова выиграла чемпионат России по фигурному катанию. Ее результат – 264 балла
В начале произвольной программы она упала с четверного тулупа. Другие четверные Хромых так и не исполнила. Когда она встретилась с Этери Тутберидзе, то получила фразу: «Надо было тогда в другой угол на сальхов идти – мы же двумя владеем в разной степени».
Еще перед произвольной программой сама Хромых рассказывала, что они на время отказались от исполнения сальхова: «Будет один тулуп из четверных». В ноябре на этапе Кубка России в Казани Хромых упала именно с четверного сальхова. Перед этим объясняла: получается каждая третья попытка. И считала это хорошим результатом.
Так для Хромых завершилась попытка четверного тулупа:
Майя Хромых – одна из талантливых учениц в группе Этери Тутберидзе. В 14 лет она выделяется ростом на фоне всех конкуренток. Сама говорит, что в случае с четверными прыжками это даже помогает: «Мне рост не мешает, может, просто так со стороны кажется. Четверной мне прыгать даже легче, чем тройные».
Еще она рассказывала, что по-новому открывается с помощью фигурного катания. Раньше Хромых редко общалась с людьми и ощущала себя очень зажато, сейчас – спокойно подходит даже к незнакомым людям. Хромых связывала это с новой короткой программой, которую показывает в сезоне: «Мне кажется, эта программа открыла меня».
Видно даже по инстаграму: