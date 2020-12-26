Майя Хромых
Чемпионат России по фигурному катанию
фигурное катание
Этери Тутберидзе
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#Майя Хромых #фигурное катание #Этери Тутберидзе #Чемпионат России по фигурному катанию

Хромых упала с четверного прыжка, а Тутберидзе раскритиковала: надо было прыгать еще один

час назад
Александр Плеханов

AFLO/Global Look Press

Майя Хромых была лидером женских соревнований перед последней разминкой на чемпионате России. В итоге заняла пятое место.

Щербакова выиграла чемпионат России по фигурному катанию. Ее результат – 264 балла

В начале произвольной программы она упала с четверного тулупа. Другие четверные Хромых так и не исполнила. Когда она встретилась с Этери Тутберидзе, то получила фразу: «Надо было тогда в другой угол на сальхов идти – мы же двумя владеем в разной степени».

Еще перед произвольной программой сама Хромых рассказывала, что они на время отказались от исполнения сальхова: «Будет один тулуп из четверных». В ноябре на этапе Кубка России в Казани Хромых упала именно с четверного сальхова. Перед этим объясняла: получается каждая третья попытка. И считала это хорошим результатом.

Так для Хромых завершилась попытка четверного тулупа:

Официальный сайт Первого канала

Майя Хромых – одна из талантливых учениц в группе Этери Тутберидзе. В 14 лет она выделяется ростом на фоне всех конкуренток. Сама говорит, что в случае с четверными прыжками это даже помогает: «Мне рост не мешает, может, просто так со стороны кажется. Четверной мне прыгать даже легче, чем тройные».

Еще она рассказывала, что по-новому открывается с помощью фигурного катания. Раньше Хромых редко общалась с людьми и ощущала себя очень зажато, сейчас – спокойно подходит даже к незнакомым людям. Хромых связывала это с новой короткой программой, которую показывает в сезоне: «Мне кажется, эта программа открыла меня».

Видно даже по инстаграму:

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