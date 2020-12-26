Хромых упала с четверного прыжка, а Тутберидзе раскритиковала: надо было прыгать еще один

Майя Хромых была лидером женских соревнований перед последней разминкой на чемпионате России. В итоге заняла пятое место.

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В начале произвольной программы она упала с четверного тулупа. Другие четверные Хромых так и не исполнила. Когда она встретилась с Этери Тутберидзе, то получила фразу: «Надо было тогда в другой угол на сальхов идти – мы же двумя владеем в разной степени».

Еще перед произвольной программой сама Хромых рассказывала, что они на время отказались от исполнения сальхова: «Будет один тулуп из четверных». В ноябре на этапе Кубка России в Казани Хромых упала именно с четверного сальхова. Перед этим объясняла: получается каждая третья попытка. И считала это хорошим результатом.

Так для Хромых завершилась попытка четверного тулупа: