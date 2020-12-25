Коляда чуть не потерял карьеру после Олимпиады. Теперь сменил тренера – и везде побеждает
Михаилу Коляде 25 лет. За время карьеры он уже становился призером чемпионата Европы и чемпионата мира, выигрывал бронзу на финале Гран-при. Авербух говорил о нем так: «Миша прошел сложные этапы в карьере, при этом он очень одаренный человек, который обладает гигантским талантом и сумасшедшим потенциалом».
Сейчас Михаил Коляда выиграл мужские соревнования на чемпионате России по фигурному катанию. До этого Коляда постоянно доминировал на этом турнире: имел два золота и два серебра. Только в прошлом сезоне он вообще не выступал на ЧР – тогда и возник вопрос по его дальнейшим карьерным достижениям.
Провал Коляды начался еще на Олимпиаде-2018. Там он сначала несколько раз ошибся в командных соревнованиях, где Россия все-таки взяла серебро. В личных соревнованиях Коляда занял восьмое место. Потом сказал, что после возвращения с турнира вообще ничего не будет о себе читать: «Просто переверну страницу и буду двигаться дальше».
До Олимпиады Коляда был плотно третьим фигуристом мира. Его карьера после того турнира – боль:
📌 В следующем сезоне Коляда завалил чемпионат Европы (5 место) и чемпионат мира (6 место). Тогда же главным достижением стало второе место на чемпионате России.
📌 В сезоне-2019/20 Коляда не выступал вообще. Он снялся с двух этапов Гран-при, а потом пропустил чемпионат России.
📌 Тогда же Коляда перенес операцию по лечению синусита. Потом участвовал в показательных выступлениях и говорил, что хочет сделать красиво.
📌 27 июня 2020 года – дата, с которой началась новая часть в карьере Коляды. В этот день ФФКР официально подтвердила, что он переходит к Алексею Мишину.
С момента тренировок у Алексея Мишина от поведения Коляды осталась только краткость. После Олимпиады он практически не общался с журналистами, сейчас это общение тоже ограничивает. «Я буду продолжать традицию насчет краткости. Все хорошо и по настроению, и по самочувствию. Мы работаем», – сказал Коляда после одного из турниров.
В этом сезоне Коляда выиграл этап Кубка России в Сочи и победил на этапе Гран-при России. Интересно, что за всю карьеру до этого Коляда никогда не побеждал на домашнем Гран-при. Теперь же Коляда наконец-то обрел стабильность и освоился в новых условиях: «Я много почерпнул у Алексея Николаевича, с ним интересно работать».
Валентина Чеботарева раньше раскрывала проблемы Коляды: «Он достаточно стабильно прыгает на тренировках, но пока не может то же самое повторить на старте. При этом настолько велико его желание, что в случае ошибки наступает глубочайшее расстройство что ли. Безусловно, он теряется после падения на первом прыжке. Расстройство – просто расстройство. Нервы».
На чемпионат России Коляда выходил через проблемы и болезнь. Катался с помарками, но доминировал на турнире. Главный итог работы с Мишиным: он снова получает удовольствие от спорта. Сам Мишин отмечает, что Коляда изменился: послушно выполняет все указания и много работает над собой. И больше не расстраивается.
Осталось только что-то показать на международном уровне.