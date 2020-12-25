Коляда чуть не потерял карьеру после Олимпиады. Теперь сменил тренера – и везде побеждает

Михаилу Коляде 25 лет. За время карьеры он уже становился призером чемпионата Европы и чемпионата мира, выигрывал бронзу на финале Гран-при. Авербух говорил о нем так: «Миша прошел сложные этапы в карьере, при этом он очень одаренный человек, который обладает гигантским талантом и сумасшедшим потенциалом».

Сейчас Михаил Коляда выиграл мужские соревнования на чемпионате России по фигурному катанию. До этого Коляда постоянно доминировал на этом турнире: имел два золота и два серебра. Только в прошлом сезоне он вообще не выступал на ЧР – тогда и возник вопрос по его дальнейшим карьерным достижениям.

Провал Коляды начался еще на Олимпиаде-2018. Там он сначала несколько раз ошибся в командных соревнованиях, где Россия все-таки взяла серебро. В личных соревнованиях Коляда занял восьмое место. Потом сказал, что после возвращения с турнира вообще ничего не будет о себе читать: «Просто переверну страницу и буду двигаться дальше».