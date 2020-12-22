фигурное катание
Чемпионат России по фигурному катанию
Елизавета Туктамышева
Евгения Медведева
Алина Загитова
Александра Трусова
Анна Щербакова
Алена Косторная
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#фигурное катание #Чемпионат России по фигурному катанию #Алена Косторная #Александра Трусова #Анна Щербакова #Евгения Медведева #Алина Загитова #Елизавета Туктамышева

Онлайн чемпионата России по фигурному катанию: Плющенко снял Косторную из-за ее болезни

44 минуты назад

AFLO/Global Look Press

22 декабря, 15:15. Тут Алина Загитова вошла в пятерку самых популярных спортсменов в России за 2020 год. Ее последнее соревнование было еще в 2019-м.

22 декабря, 15:00. Анна Щербакова выступит на чемпионате России, хотя тоже болела. В интервью Первому каналу она сказала: «Я себе просто не прощу, если я даже не попробую выступить, отобраться и буду сидеть дома, смотреть, как все соревнуются». Щербакова имеет две золотые медали с чемпионатов России. Пока она остается действующей чемпионкой.

22 декабря, 14:30. Алена Косторная пропустит турнир. Она перенесла коронавирус, но неделю назад вернулась к тренировкам. Евгений Плющенко назвал снятие с турнира его личным решением, потому что боится осложнений. Косторная хотела участвовать, но ей еще тяжело катать полные программы из-за проблем с дыханием.

AFLO/Global Look Press

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 24 по 27 декабря в Челябинске. Там выступят почти все ведущие спортсмены, хотя многие из них осенью перенесли коронавирус. Чемпионат России – возможность отобраться на чемпионат мира, который пройдет в 2021 году. Чемпионат Европы и финал серии Гран-при отменены из-за коронавируса.

Главные факты о турнире:

  • Первый канал покажет все соревнования на официальном сайте. Многие из них вынесены в телеэфир.
  • Полный список участников можно посмотреть тут. Евгения Медведева выступит только с показательным номером.
  • 25-26 декабря пройдут женские соревнования. Расписание собрано по этой ссылке.
  • Чемпионат России – последнее официальное соревнование в фигурном катании в 2020 году.
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Зайдите в инстаграм Щербаковой – там накопилось очень много медведей
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