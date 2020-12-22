Онлайн чемпионата России по фигурному катанию: Плющенко снял Косторную из-за ее болезни

22 декабря, 15:15. Тут Алина Загитова вошла в пятерку самых популярных спортсменов в России за 2020 год. Ее последнее соревнование было еще в 2019-м.

22 декабря, 15:00. Анна Щербакова выступит на чемпионате России, хотя тоже болела. В интервью Первому каналу она сказала: «Я себе просто не прощу, если я даже не попробую выступить, отобраться и буду сидеть дома, смотреть, как все соревнуются». Щербакова имеет две золотые медали с чемпионатов России. Пока она остается действующей чемпионкой.

22 декабря, 14:30. Алена Косторная пропустит турнир. Она перенесла коронавирус, но неделю назад вернулась к тренировкам. Евгений Плющенко назвал снятие с турнира его личным решением, потому что боится осложнений. Косторная хотела участвовать, но ей еще тяжело катать полные программы из-за проблем с дыханием.