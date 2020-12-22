Алена Косторная
Чемпионат России по фигурному катанию
фигурное катание
коронавирус
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#Алена Косторная #коронавирус #фигурное катание #Чемпионат России по фигурному катанию

Косторная пропустит чемпионат России по фигурному катанию

2 часа назад

AFLO/Global Look Press

Фигуристка Алена Косторная не выступит на чемпионате России по фигурному катанию. Она еще не восстановилась после перенесенного коронавируса. Косторная возобновила тренировки только 15 декабря.

В интервью ТАСС эту информацию подтвердил президент ФФКР Александр Горшков: «Косторная еще не успела восстановиться после перенесенного заболевания и набрать необходимую для выступления форму».

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 24 по 27 декабря. Это отборочное соревнование для участия на чемпионате мира. Косторная – действующая чемпионка Европы и победительница финала Гран-при.

С этого сезона Косторная тренируется в группе Евгения Плющенко. Она выступала только на одном этапе Кубка России.

Состав участников чемпионата России по фигурному катанию

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