Косторная пропустит чемпионат России по фигурному катанию

Фигуристка Алена Косторная не выступит на чемпионате России по фигурному катанию. Она еще не восстановилась после перенесенного коронавируса. Косторная возобновила тренировки только 15 декабря.

В интервью ТАСС эту информацию подтвердил президент ФФКР Александр Горшков: «Косторная еще не успела восстановиться после перенесенного заболевания и набрать необходимую для выступления форму».

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 24 по 27 декабря. Это отборочное соревнование для участия на чемпионате мира. Косторная – действующая чемпионка Европы и победительница финала Гран-при.

С этого сезона Косторная тренируется в группе Евгения Плющенко. Она выступала только на одном этапе Кубка России.

Состав участников чемпионата России по фигурному катанию