Алена Косторная
Чемпионат России по фигурному катанию
фигурное катание
коронавирус
Косторная пропустит чемпионат России по фигурному катанию
2 часа назад
Фигуристка Алена Косторная не выступит на чемпионате России по фигурному катанию. Она еще не восстановилась после перенесенного коронавируса. Косторная возобновила тренировки только 15 декабря.
В интервью ТАСС эту информацию подтвердил президент ФФКР Александр Горшков: «Косторная еще не успела восстановиться после перенесенного заболевания и набрать необходимую для выступления форму».
Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 24 по 27 декабря. Это отборочное соревнование для участия на чемпионате мира. Косторная – действующая чемпионка Европы и победительница финала Гран-при.
С этого сезона Косторная тренируется в группе Евгения Плющенко. Она выступала только на одном этапе Кубка России.
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