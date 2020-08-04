Алена Косторная
фигурное катание
Этери Тутберидзе
Евгений Плющенко
Александра Трусова
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#Алена Косторная #фигурное катание #Александра Трусова #Евгений Плющенко #Этери Тутберидзе

Косторная перешла к Плющенко не в трансферное окно. И что теперь? Выступления только за старую школу? Или есть выход?

04 августа, 18:43

В конце июля случился еще один громкий переход в фигурном катании – Алена Косторная ушла от Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Важный переход сразу же обернулся проблемами. Гендиректор Федерации фигурного катания России Александр Коган сказал, что Косторная не сможет кататься в новой группе. 

AFLO/Global Look Press

Регламент говорит, что Косторная опоздала с переходом. Но она уже тренируется у Плющенко

Косторная не успела с подачей документов. Коган отметил: «До сих пор в федерации нет документов по переходу ни от Косторной, ни от Плющенко, но даже когда эти документы у нас появятся и мы будем их рассматривать, решение может быть только одно: выступать в этом сезоне Алена сможет только за свой прежний клуб».

Косторная действительно не уложилась в сроки, в течение которых работает трансферное окно в фигурном катании. С 1 апреля по 31 мая она могла бесперепятственно уйти к Тутберидзе и начинать подготовку с Плющенко. Сейчас же вариант у Косторной один – выступление за клуб «Самбо-70» (так говорит Коган).

При этом, судя по всему, Косторная не обязательно должна тренироваться именно в расположении старой школы. Это понятно из того же интервью Когана:

«Мы намерены следовать существующим правилам: мы не можем запретить переходы от тренера к тренеру, не можем обязать спортсмена работать с конкретным специалистом, но, раз закрыто трансферное окно, переходов из одной организации в другую быть не может».

И да, Косторная уже тренируется в академии Плющенко. Это подтверждает ее фотография с Ольгой Сабадой (воспитанница Плющенко).

Инстаграм Ольги Сабады

Переход Косторной из одной тренировочной группы в другую ФФКР (Федерация фигурного катания России) рассмотрит на исполкоме в сентябре. При этом из интервью главы Спортивно-технического комитета московской федерации фигурного катания Олега Овсянникова следуют два момента:

1. По регламенту: нужно согласие Тутберидзе. Хотя отметку может поставить и предыдущий тренер, но в этой ситуации важнее решение бывшего клуба. Простыми словами: нужно ждать сигнала от «Самбо-70».

2. Кажется, переходы именно в трансферное окно – чистая формальность. Решение делает президиум, состоящий из тренеров сборной России и т.д. Хотя на сайте Федерации есть четкое распоряжение о датах и порядке переходов.

Несоблюдение пунктов регламента грозит Косторной дисквалификацией на все виды соревнований. Но «Спорт-Экспресс», пообщавшись с источником, который знаком с ситуацией, пишет: такое положение дел маловероятно.

Уход Трусовой – полная противоположность ситуации Косторной. Тут – сплошные разборки

Переход Трусовой в мае этого года прошел более-менее спокойно. Здесь же полно несостыковок, взаимных претензий и дерзких комментариев.

Первое – сама история с непопаданием в сроки трансферного окна. Трусова перешла и подала документы вовремя. Косторная же поставила две программы к Тутберидзе, а сейчас ушла к Плющенко. Да и весь переход – болезненная и проблемная ситуация.

Плюс у Плющенко работает Сергей Розанов, который ушел вместе с Косторной. Когда-то он ставил ей прыжки у Тутберидзе.

Второе – Тутберидзе говорит, что Плющенко и Косторная договорились в мае. Плющенко парирует: на самом деле они познакомились только в июле.

AFLO/Global Look Press

Третье – слова Тутберидзе и Косторной об этом переходе.

Туберидзе: «Нашему тренерскому штабу обидно, что нас выбрали просто как штаб, с которым можно гарантированно пройти сборы для восстановления. С Аленой неделя ушла на постановку, но мы могли бы это время потратить на других спортсменов, на то, чтобы воплощать другие свои творческие идеи».

Еще Тутберидзе: «Сейчас Плющенко получает готовых спортсменов и некую гарантию на Олимпиаду».

Плющенко ответил жестче. Говорил, что программа, поставленная хореографом Даниилом Глейхенгаузеном, просто ужасна.

Четвертое – «Бизнес Онлайн» пишет, что Плющенко согласился помочь ей с рекламными контрактами. Косторную не устраивало, как именно «Самбо-70» работает над ее продвижением. Плющенко же пообещал ей, что поможет с привлечением спонсоров.

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Комментарии (4)
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Platini
04 августа, 19:40

Вот так и узнаешь что, оказывается, в фигурном катании тоже есть трансферное окно

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Александр Плеханов
04 августа, 23:01

Фигурное катание - это такой же футбол. Только на минималках

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LadyHoney
04 августа, 23:16
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vladik12
06 августа, 17:56

Спонсоров ей, видите ли, не хватает.

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