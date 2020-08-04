Косторная перешла к Плющенко не в трансферное окно. И что теперь? Выступления только за старую школу? Или есть выход?
В конце июля случился еще один громкий переход в фигурном катании – Алена Косторная ушла от Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Важный переход сразу же обернулся проблемами. Гендиректор Федерации фигурного катания России Александр Коган сказал, что Косторная не сможет кататься в новой группе.
Регламент говорит, что Косторная опоздала с переходом. Но она уже тренируется у Плющенко
Косторная не успела с подачей документов. Коган отметил: «До сих пор в федерации нет документов по переходу ни от Косторной, ни от Плющенко, но даже когда эти документы у нас появятся и мы будем их рассматривать, решение может быть только одно: выступать в этом сезоне Алена сможет только за свой прежний клуб».
Косторная действительно не уложилась в сроки, в течение которых работает трансферное окно в фигурном катании. С 1 апреля по 31 мая она могла бесперепятственно уйти к Тутберидзе и начинать подготовку с Плющенко. Сейчас же вариант у Косторной один – выступление за клуб «Самбо-70» (так говорит Коган).
При этом, судя по всему, Косторная не обязательно должна тренироваться именно в расположении старой школы. Это понятно из того же интервью Когана:
«Мы намерены следовать существующим правилам: мы не можем запретить переходы от тренера к тренеру, не можем обязать спортсмена работать с конкретным специалистом, но, раз закрыто трансферное окно, переходов из одной организации в другую быть не может».
И да, Косторная уже тренируется в академии Плющенко. Это подтверждает ее фотография с Ольгой Сабадой (воспитанница Плющенко).
Переход Косторной из одной тренировочной группы в другую ФФКР (Федерация фигурного катания России) рассмотрит на исполкоме в сентябре. При этом из интервью главы Спортивно-технического комитета московской федерации фигурного катания Олега Овсянникова следуют два момента:
1. По регламенту: нужно согласие Тутберидзе. Хотя отметку может поставить и предыдущий тренер, но в этой ситуации важнее решение бывшего клуба. Простыми словами: нужно ждать сигнала от «Самбо-70».
2. Кажется, переходы именно в трансферное окно – чистая формальность. Решение делает президиум, состоящий из тренеров сборной России и т.д. Хотя на сайте Федерации есть четкое распоряжение о датах и порядке переходов.
Несоблюдение пунктов регламента грозит Косторной дисквалификацией на все виды соревнований. Но «Спорт-Экспресс», пообщавшись с источником, который знаком с ситуацией, пишет: такое положение дел маловероятно.
Уход Трусовой – полная противоположность ситуации Косторной. Тут – сплошные разборки
Переход Трусовой в мае этого года прошел более-менее спокойно. Здесь же полно несостыковок, взаимных претензий и дерзких комментариев.
Первое – сама история с непопаданием в сроки трансферного окна. Трусова перешла и подала документы вовремя. Косторная же поставила две программы к Тутберидзе, а сейчас ушла к Плющенко. Да и весь переход – болезненная и проблемная ситуация.
Плюс у Плющенко работает Сергей Розанов, который ушел вместе с Косторной. Когда-то он ставил ей прыжки у Тутберидзе.
Второе – Тутберидзе говорит, что Плющенко и Косторная договорились в мае. Плющенко парирует: на самом деле они познакомились только в июле.
Третье – слова Тутберидзе и Косторной об этом переходе.
Туберидзе: «Нашему тренерскому штабу обидно, что нас выбрали просто как штаб, с которым можно гарантированно пройти сборы для восстановления. С Аленой неделя ушла на постановку, но мы могли бы это время потратить на других спортсменов, на то, чтобы воплощать другие свои творческие идеи».
Еще Тутберидзе: «Сейчас Плющенко получает готовых спортсменов и некую гарантию на Олимпиаду».
Плющенко ответил жестче. Говорил, что программа, поставленная хореографом Даниилом Глейхенгаузеном, просто ужасна.
Четвертое – «Бизнес Онлайн» пишет, что Плющенко согласился помочь ей с рекламными контрактами. Косторную не устраивало, как именно «Самбо-70» работает над ее продвижением. Плющенко же пообещал ей, что поможет с привлечением спонсоров.
Вот так и узнаешь что, оказывается, в фигурном катании тоже есть трансферное окно
Фигурное катание - это такой же футбол. Только на минималках
Спонсоров ей, видите ли, не хватает.