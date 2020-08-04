Косторная перешла к Плющенко не в трансферное окно. И что теперь? Выступления только за старую школу? Или есть выход?

Регламент говорит, что Косторная опоздала с переходом. Но она уже тренируется у Плющенко

Косторная не успела с подачей документов. Коган отметил: «До сих пор в федерации нет документов по переходу ни от Косторной, ни от Плющенко, но даже когда эти документы у нас появятся и мы будем их рассматривать, решение может быть только одно: выступать в этом сезоне Алена сможет только за свой прежний клуб».

Косторная действительно не уложилась в сроки, в течение которых работает трансферное окно в фигурном катании. С 1 апреля по 31 мая она могла бесперепятственно уйти к Тутберидзе и начинать подготовку с Плющенко. Сейчас же вариант у Косторной один – выступление за клуб «Самбо-70» (так говорит Коган).

При этом, судя по всему, Косторная не обязательно должна тренироваться именно в расположении старой школы. Это понятно из того же интервью Когана:

«Мы намерены следовать существующим правилам: мы не можем запретить переходы от тренера к тренеру, не можем обязать спортсмена работать с конкретным специалистом, но, раз закрыто трансферное окно, переходов из одной организации в другую быть не может».

И да, Косторная уже тренируется в академии Плющенко. Это подтверждает ее фотография с Ольгой Сабадой (воспитанница Плющенко).