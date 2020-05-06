Кто такой Сергей Розанов – тренер, который ушел вместе с Трусовой

Розанов-тренер: прыжки для юниорок, смена роли и рекламные съемки с Загитовой

Роль Розанова в группе Тутберидзе отмечал фигурист Никита Кацалапов, который помнит его как раз со времен пересечений в фигурном катании: «У нее команда просто прекраснейших тренеров. Сергей Розанов, Даниил Глейхенгауз – я знаю их с детства, мы выступали вместе в одиночном, мы всю жизнь вместе. Я знаю их, знаю их спортивный характер, и мне кажется, что он идеально подходит».

Розанов плотно работал с младшей группой – это хорошо для его будущего у Плющенко (там большой упор на юниоров). Хотя контакты с Трусовой и другими бывшими юниорками у Розанова были хорошими даже после их перехода на взрослый уровень. На одном из последних постов с тренировок на льду Трусова как раз вместе с Розановым – они попробовали элементы парного катания.