Кто такой Сергей Розанов – тренер, который ушел вместе с Трусовой
В фигурке двойной трансфер: Александра Трусова и Сергей Розанов уходят к Евгению Плющенко. С Трусовой все понятно – она порывалась на уход весь сезон и ссорилась с Тутберидзе. Потеря Сергея Розанова кажется не такой заметной, но все-таки многое значит для команды Тутберидзе. Его работа с Трусовой, Косторной и другими бывшими юниорками тоже повлияла на их успех.
Как Розанов вообще оказался в команде Тутберидзе:
- Сергей Розанов был фигуристом-одиночником. На взрослом уровне выступал слабо: в 2007 году вообще занял 18 место на чемпионате России.
- Во время карьеры Сергей Розанов и Даниил Глейхенгауз (хореограф у Тутберидзе) пересекались на соревнованиях. Дружбу сохранили и потом.
- Глейхенгауз пришел к Тутберидзе раньше. Розанов выступал в ледовых шоу у Ильи Авербуха, а в 2017-м перешел к Тутберидзе под работу с детьми.
Розанов-тренер: прыжки для юниорок, смена роли и рекламные съемки с Загитовой
Роль Розанова в группе Тутберидзе отмечал фигурист Никита Кацалапов, который помнит его как раз со времен пересечений в фигурном катании: «У нее команда просто прекраснейших тренеров. Сергей Розанов, Даниил Глейхенгауз – я знаю их с детства, мы выступали вместе в одиночном, мы всю жизнь вместе. Я знаю их, знаю их спортивный характер, и мне кажется, что он идеально подходит».
Розанов плотно работал с младшей группой – это хорошо для его будущего у Плющенко (там большой упор на юниоров). Хотя контакты с Трусовой и другими бывшими юниорками у Розанова были хорошими даже после их перехода на взрослый уровень. На одном из последних постов с тренировок на льду Трусова как раз вместе с Розановым – они попробовали элементы парного катания.
Основным направлением в работе Розанова всегда были именно прыжки. В команде Тутберидзе за них отвечает Сергей Дудаков, но Розанов помогал и ставил прыжковые элементы юниоркам. «СЭ» пишет, что к Плющенко перешла еще и 11-летняя Вероника Жилина. К этому возрасту она уже владеет двумя четверными прыжками и тройным акселем. С Жилиной как раз занимался Розанов – именно прыжковая часть у нее получалась.
Розанов повлиял и на первый успех Алены Косторной с акселем: «Сергей Александрович предложил мне на удочке попробовать тройной аксель. Я не особо хотела, начала отнекиваться. Два-три раза на тренировке я прыгнула, а к вечеру он мне сказал прыгать без страховки. Я удивилась, но решила попробовать. Первая попытка была кривая-косая, я упала. Тренер посоветовал мне зайти посильнее на прыжок, тогда все получится. Со второго раза действительно выехала».
В команде Тутберидзе через Розанова проходили все фигуристы от 10 до 15 лет. Иногда он вывозил их на престижные юниорские соревнования (например, Даниила Самсонова). Некоторых новичков в группе Розанов просматривал быстрее Тутберидзе, когда она занималась другими вещами. Вне льда Розанов тоже плотно работал с фигуристками – даже снимался в рекламе воды вместе с Алиной Загитовой.
В феврале Розанов давал интервью «СЭ» – там рассказывал, что в группе Тутберидзе стал универсальным тренером: «Я и тренерской деятельностью занимаюсь, и постановками. Изначально я не работал с программами, но Этери Георгиевна сказала, что тренер должен быть универсальным – и программу уметь поставить, и со скольжением работать, и технику прыжков отрабатывать. Вот учит меня, как правильно все это делать».
Почему-то люди не учатся на чужих ошибках.Плющенко уже подготовил Сотникову.В лучшем случае будет Трусова середнячком,если не будет вместо выступления падать и подниматься до 7 раз как Липницкая и Медведева.Неблагодарных людей Бог так наказывает,забирает у них талант.за их поступки.А вообще и таланта никакого бы не было,если бы не было тренера Этери Тутберидзе