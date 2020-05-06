Плющенко развивал академию три года: боролся за таланты, cделал партнерку со СКА, а теперь привлек Трусову
Александра Трусова меняет основного тренера: уходит от Этери Тутберидзе в организацию к Евгению Плющенко. Вот тут мы рассказывали о натянутых отношениях Плющенко и Тутберидзе. Тут – все детали по смене тренера в случае с Трусовой. В ситуации есть еще одно важное направление: как и чем Плющенко-тренер впечатлил такую перспективную спортсменку.
Успех Плющенко – это достижения юниоров и партнерство с Ротенбергом. Провал – уход спортсменов и обсуждение цен
Школа фигурного катания «Ангелы Плющенко» открылась в апреле 2017 года. Ее открытие совпало с моментом, когда Плющенко окончательно завершил карьеру. Почти сразу же вышли материалы, где критиковались цены в его академии: занятия проходили по трем уровням и стоили от 60 до 150 тысяч рублей в месяц. При этом была особая группа для талантов с бесплатным обучением. Тогда же Василий Конов поспорил о ценниках с Яной Рудковской:
Рудковская потом оправдывалась за стоимость занятий в интервью: «Уроки в академии Плющенко стоят столько же, сколько среднестатистические репетиторы в общеобразовательных школах и тренеры в частных спортивных секциях! В районе 2 тысяч рублей в час! Не понимаю, почему у Евгения должно быть дешевле или бесплатно! Те, кто говорит такие вещи, не имеют своих частных катков. И не знают расходы по обслуживанию льда и самой академии».
Уже в октябре 2017-го Плющенко рассказывал о первых результатах своей работы – Владимир Самойлов занял второе место на этапе юниорского Гран-при в мужском одиночном катании. Это выглядело интересно, потому что перед этим Самойлов тренировался в группе Тутберидзе. В успешном сезоне-2017/18 Самойлов уже работал в академии Плющенко вместе с тренером Алексеем Василевским. За первыми успехами – скорый уход из академии.
Плющенко сам финансирует школу, привлекает спортсменок условиями и перспективами. У девушек трансфер Тутберидзе – Плющенко тоже не уникальная тема. Такую же историю прожила Анастасия Тараканова. Сезон-2017/18 она провела у Тутберидзе, потом год была у Плющенко, а затем перешла к Светлане Пановой. Тогда Плющенко немного расстроился и рассказал, что Тараканова устраивала истерики прямо на льду.
В год открытия академии к Плющенко перешла Аделина Сотникова. Тогда она как раз думала о возобновлении карьеры и считала Плющенко идеальным тренером. Мнение Сотниковой с годами не изменилось, хотя вернуться в профессиональный спорт она так и не смогла (проблемы со здоровьем): «Какой тренер Плющенко? Строгий и упрямый, как все тренеры. Думаю, тренеры не могут быть плохими, особенно если это именитые спортсмены».
Сын Плющенко тоже занимается у него в академии и выигрывает соревнования. В апреле 2019 года Гном Гномыч победил на Кубке Евгения Плющенко. В женском одиночном первое место взяла Арина Ротенберг – дочь Романа Ротенберга. Это она потом выступала в перерыве хоккейных матчей на «Газпром Арене». Тогда Плющенко много рассказывал об успехе сына, но в комментариях ему отвечали о талантливых детях из других школ, которых не было на турнире.
Плющенко плотно связан с Санкт-Петербургом – в 2018 году там тоже открылась его детская школа фигурного катания. Это подали совместным проектом СКА и академии Плющенко. На открытии тоже выступали Александр Плющенко и Арина Ротенберг, а сам Плющенко в инстаграме продвигал это дело именно через партнерство с хоккейным клубом. Романа Ротенберга он тогда назвал своим другом. Арина Ротенберг в тот момент уже тренировалась у Плющенко.
Профессиональные тренировки в академии для фигуристов плотно совмещаются с участием в шоу Плющенко. Это понятно уже по описанию «Золушки»: «Особое место в постановке уделяется детскому фигурному катанию и балету. В шоу участвуют дети от 3-х до 12 лет, воспитанники Академии фигурного катания Евгения Плющенко (Angels of Plushenko), Балетной школы «Армида» под руководством Марии Тимофеевой и Балетной студии Galina Ballerina».
Почему Трусова уходит к Плющенко?
Смену тренера в фигурном катании Плющенко считает нормальным явлением, поэтому новые спортсменки приходят к нему регулярно. В феврале в академию Плющенко перешла Станислава Константинова, которая до этого тренировалась у Валентины Чеботаревой в Санкт-Петербурге. Сам Плющенко рассказывал, что Константинова теперь тренируется у него в академии в группе Александра Волкова.
Тут есть связь с Трусовой: Александр Волков – это ее бывший тренер. У него она занималась до момента, когда оказалась у Тутберидзе. Волков рассказывал, что Трусова сначала не любила кататься и вообще была очень резкой. Добиться успеха помог сильный характер. В январе Волков высказывался о перспективах Щербаковой, Косторной и Трусовой на чемпионате Европы. Тогда он сказал, что Трусова еще ребенок на льду.
«БИЗНЕС Online» показал несколько инсайдов по ситуации с уходом Трусовой в академию Плющенко:
- Трусова конфликтовала с Тутберидзе и дважды за сезон порывалась уйти к двум разным тренерам (отговорили).
- Родителям Трусовой не нравилось, что команда Тутберидзе сокращала количество сложных элементов (ради успеха – не сработало).
- Тутберидзе не останавливала Трусову при переходе к Плющенко, а та даже не посещала онлайн-тренировки во время самоизоляции.
Вместе с Трусовой к Плющенко переходит и тренер Сергей Розанов. «И как я говорил ранее, академия Плющенко будет развиваться и скоро покажет олимпийских чемпионов», – сказал Плющенко, когда подтверждал эту информацию. Сама Трусова плотно общалась с Плющенко еще год назад: в мае 2019-го она ездила в Италию, где выступала на шоу в качестве приглашенного гостя. Тогда вместе с Трусовой там участвовала и Щербакова.