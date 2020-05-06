Плющенко развивал академию три года: боролся за таланты, cделал партнерку со СКА, а теперь привлек Трусову

Рудковская потом оправдывалась за стоимость занятий в интервью: «Уроки в академии Плющенко стоят столько же, сколько среднестатистические репетиторы в общеобразовательных школах и тренеры в частных спортивных секциях! В районе 2 тысяч рублей в час! Не понимаю, почему у Евгения должно быть дешевле или бесплатно! Те, кто говорит такие вещи, не имеют своих частных катков. И не знают расходы по обслуживанию льда и самой академии».

Уже в октябре 2017-го Плющенко рассказывал о первых результатах своей работы – Владимир Самойлов занял второе место на этапе юниорского Гран-при в мужском одиночном катании. Это выглядело интересно, потому что перед этим Самойлов тренировался в группе Тутберидзе. В успешном сезоне-2017/18 Самойлов уже работал в академии Плющенко вместе с тренером Алексеем Василевским. За первыми успехами – скорый уход из академии.

Плющенко сам финансирует школу, привлекает спортсменок условиями и перспективами. У девушек трансфер Тутберидзе – Плющенко тоже не уникальная тема. Такую же историю прожила Анастасия Тараканова. Сезон-2017/18 она провела у Тутберидзе, потом год была у Плющенко, а затем перешла к Светлане Пановой. Тогда Плющенко немного расстроился и рассказал, что Тараканова устраивала истерики прямо на льду.