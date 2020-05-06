Когда и как оформят уход Трусовой? Кто уже переходил от Тутберидзе к Плющенко? Главное о шумном трансфере в фигурке

Александра Трусова в 2016 году стала заниматься в группе у Этери Тутберидзе, на следующий год попала в сборную России. К 15 годам она оформила нескольких рекордов в фигурном катании, дважды выиграла чемпионат мира среди юниоров. Теперь она будет работать в академии Евгения Плющенко, и это громкая новость.

Что произошло?

6 мая 2020-го появилась информация об уходе Трусовой из команды Тутберидзе.

«Девочки группы Тутберидзе в последнее время не чувствовали поддержки тренера даже онлайн – уже некоторое время она с ними не на связи. Для Трусовой это тем более стало проблемой, потому что она уже давно переживала, что ей не уделяли должного внимания в группе, хотя она первой начала прыгать четверные прыжки. Трусова почувствовала себя ненужной в группе Тутберидзе, в результате чего у нее пошел спад», – передал слова источника Sport24.

Переход должен был состояться в академию Евгения Плющенко – там работает ее прежний тренер Александр Волков. Плющенко сначала отказался комментировать, пообещав высказаться «через день-два», но через полтора часа все подтвердил: