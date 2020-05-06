Когда и как оформят уход Трусовой? Кто уже переходил от Тутберидзе к Плющенко? Главное о шумном трансфере в фигурке
Александра Трусова в 2016 году стала заниматься в группе у Этери Тутберидзе, на следующий год попала в сборную России. К 15 годам она оформила нескольких рекордов в фигурном катании, дважды выиграла чемпионат мира среди юниоров. Теперь она будет работать в академии Евгения Плющенко, и это громкая новость.
Что произошло?
6 мая 2020-го появилась информация об уходе Трусовой из команды Тутберидзе.
«Девочки группы Тутберидзе в последнее время не чувствовали поддержки тренера даже онлайн – уже некоторое время она с ними не на связи. Для Трусовой это тем более стало проблемой, потому что она уже давно переживала, что ей не уделяли должного внимания в группе, хотя она первой начала прыгать четверные прыжки. Трусова почувствовала себя ненужной в группе Тутберидзе, в результате чего у нее пошел спад», – передал слова источника Sport24.
Переход должен был состояться в академию Евгения Плющенко – там работает ее прежний тренер Александр Волков. Плющенко сначала отказался комментировать, пообещав высказаться «через день-два», но через полтора часа все подтвердил:
- Сейчас готовятся документы в федерацию;
- Переходит не только Трусова, но и ее тренер Сергей Розанов;
- Есть большие задачи, надо готовиться с прицелом на Олимпиаду;
- Будут ли другие переходы? Надо дождаться информации.
Кто-то еще подтверждает?
Ренат Лайшев, директор центра спорта и образования «Самбо-70», где Тутберидзе – старший тренер отделения «Хрустальный», сообщил об отчислении Трусовой из школы.
«Посмотрите, что было с Женей Медведевой, Полиной Цурской, Адьяном Питкеевым – всем делались предложения, и те, кто ушел, ушли в никуда. Медведева ушла к одному из лучших тренеров в мире», – добавил Лайшев.
Стоп, но ведь Тутберидзе и Плющенко не так давно поругались?
Да. Конфликт был в декабре, стороны обменялись постами в инстаграмах, ситуацию прокомментировал даже пресс-секретарь Владимира Путина.
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Как у Трусовой с результатами?
В трио Трусова-Щербакова-Косторная выделялась именно Трусова, но она проиграла соперницам финал Гран-при, чемпионат России и чемпионат Европы – везде была третьей.
После золота ЧМ среди юниоров и двух взрослых этапов Гран-при результаты ухудшились. Трусова регулярно ошибалась, хотя заявляла даже пять четверных прыжков (!), но Щербакова и Косторная катались чище и ее опережали.
Что говорят про переход Трусовой?
«У Тутберидзе есть еще много воспитанников, которые могут заменить Трусову. Бывает такое, что ученики переходят от одного тренера к другому. Смена тренера – это всегда лотерея. Правильно ли, что Трусова ушла к Жене? Кто это знает? Трусовой нет даже 16 лет, поэтому все за нее решают родители», – считает Татьяна Тарасова.
«Когда собирается большое количество талантливых людей, кто-то покидает группу. Трусова – очень талантливая одаренная и даже гениальная девушка. Она – наша гордость, и ей можно пожелать только удачи», – комментарий Ильи Авербуха.
«Женя на сегодняшний момент хорошо работает, и у него уже есть ребята, которые на неплохо выступают на детском уровне, поэтому будет интересно», – мнение олимпийского чемпиона Лиллехаммера-1994 Алексея Урманова.
Плющенко – как тренер – кто он?
В большом интервью «Спорт-Экспрессу» Плющенко рассказывал об успехе юной Софьи Титовой, которая выиграла первенство Москвы, он также признался, что не планировал тренировать, рассчитывая сделать занятия для начинающих.
«Я молодой специалист, у меня нет 20 лет опыта работы со спортсменами, я не спорю. Но есть хорошие спортсмены, и я уверен, что еще немного — и результат мы покажем. Они уже начали заявлять о себе. Step by step, шаг за шагом, как говорят в Америке. Результат пока небольшой, но он есть. И он дает перспективу. А школе еще и трех лет нет», – говорил Плющенко.
Академия финансируется исключительно им самим: «У меня не государственная школа. Я плачу за лед, который мы арендуем, из своего кармана, восемь часов ежедневно. И не прошу ни у кого помощи. Да, я играю вдолгую, к нам придут спортсмены, своих воспитаем. Все еще будет».
От Тутберидзе уже уходила известная спортсменка?
Да, Евгения Медведева. Произошло это после Олимпиады-2018, где она выиграла серебро. Вместе они проработали 11 лет, потом Медведева ушла к тренеру Брайану Орсеру. «Самый трудный выбор в моей жизни. Я действительно не знаю, что сейчас буду делать, но я вижу свет счастливого будущего», – говорила фигуристка.
«Наверное, жесткость сыграла свою роль. Когда спортсмен уже что-то завоевал и думает, что теперь он может тренироваться по-другому, что обращаться с ним надо по-другому, начинается конфликт. Но как ты шел к медали, таким способом только и пойдешь дальше, если я начну жалеть спортсмена, ничего не получится. Почему я должна звать для тебя отдельного хореографа, потому что ты выиграл медаль?» – объяснила позже Тутберидзе.
А уходил ли кто-то прямо к Плющенко?
Про Титову писали выше – она тренировалась до Плющенко у Тутберидзе. Из более взрослых примеров – бронзовый призер юниорской серии Гран-при сезона-2017/18 Анастасия Тараканова. Правда, через год она ушла к Светлане Пановой – тренеру, с которым занималась до ухода к Тутберидзе.
Плющенко пояснил: «Я просил ее не психовать на льду, но она срывалась. Что-то не получается, и она начинает кричать и плакать, устраивать истерики. Я ей объяснял, что если она будет продолжать так же относиться к тренировочному процессу, мы будем вынуждены расстаться. Но она продолжала показывать нервозность, постоянно ревела».
Тараканова ответила в инстаграме: причина ухода совсем не та, слова Плющенко – расстроили.
Переход Трусовой – это уже точно?
Судя по всему, остались формальности. Трусова уведомила Тутберидзе об уходе, Плющенко заявил о подготовке документов.
Пресс-атташе Федерации фигурного катания России (ФФКР) Ольга Ермолина дала комментарий: «Сейчас карантин, все закрыто. Никаких документов о переходе мы не получали. Официально обо всех переходах станет известно после 1 июня».
На сайте ФФКР вывешены правила перехода. Вкратце:
• Спортсмен (для несовешеннолетних — опекун, попечитель и т.п.) либо тренер, к которому спортсмен переходит, обязан направить в Дирекцию Федерации уведомление (заявление) о переходе с датой и письменным обоснованием.
• На уведомлении должны быть отметки действующего тренера и нового тренера, а также отметка о согласии руководителя организации, в которую спортсмен переходит.
• Уведомление должно быть направлено на адрес дирекции Федерации не позднее 10 дней с момента перехода.
• Период переходов устанавливается с 1 апреля по 31 мая.
UPD. Этери Тутберидзе отреагировала на уход Трусовой в инстаграме, где намекнула на предложенные фигуристке более выгодные условия.