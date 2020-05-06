Конфликт Плющенко и Тутберидзе: обвинения во лжи, хамстве и переманивании спортсменок
Этери Тутберидзе – заслуженный тренер России, воспитавшая олимпийских чемпионок. Евгений Плющенко – двукратный победитель Олимпиад, после завершения карьеры стал тренером и создал в Москве академию фигурного катания. Ссора между двумя важнейшими фигурами из этого вида спорта разгорелась в конце 2019 года.
13 декабря тренировавшаяся у Тутберидзе Алина Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры. Плющенко отреагировал: «Думаю, что пауза в выступлениях Алиной взята в том числе и для того, чтобы определиться с тренерами. Кто знает, может быть, она перейдет в другую группу к другим тренерам? Алине нужно внимание, достойное олимпийской чемпионки, ей нужно уделять куда больше времени».
Команда Тутберидзе ответила жестко и Плющенко, и заодно Татьяне Тарасовой, которая усомнилась в возвращении Загитовой после приостановки карьеры. Но реплика в адрес Плющенко получилась громче – его отказались называть тренером и указали, что он пытался купить готовых спортсменов.
По информации «Бизнес Online», Загитова вела переговоры с другим тренером – не сообщается с кем именно. Решение она должна была принять весной.
Плющенко ответил по всем пунктам: посыл Тутберидзе – хамский, о покупке речи не шло – просто несколько профессиональных советов, а переманиванием занимаются сама команда Тутберидзе.
Тутберидзе опубликовала в личном инстаграме стихотворение Марины Цветаевой. Предположительно – в ответ.
Плющенко сорвался на хореографа команды Тутберидзе – Алексея Железнякова: «Ты сам-то понял, что ляпнул? Кто это роток открыл? Ты кто? Дайте лупу».
Стороны конфликтовали так громко, что об этой ситуации спросили даже в Кремле. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ответил: «Считаете, что скандал настолько разросся, что уже дошел до Кремля, и Кремль должен этим заниматься? Думаю, что мой коллега Колобков в случае необходимости это прокомментирует. Это абсолютно не вопрос Кремля».
Конфликт притих на пару месяцев, потом Плющенко его прокомментировал:
«Я вообще не люблю это и всегда старался никого не трогать, пока меня никто не трогает. Такие обсуждения — лишнее, нужно все доказывать результатом на катке. Но обсуждение в информационном поле, оказалось, тоже неплохо. Перевели наш диалог на все языки мира. Но каждый свои выводы сделал. В следующий раз, возможно, мы уже будем решать вопросы по-другому!».
Переход ученицы Тутберидзе в школу Плющенко все-таки случился. Он подтвердил: Александра Трусова вместе со своим тренером будет заниматься в его школе.