Конфликт Плющенко и Тутберидзе: обвинения во лжи, хамстве и переманивании спортсменок

Этери Тутберидзе – заслуженный тренер России, воспитавшая олимпийских чемпионок. Евгений Плющенко – двукратный победитель Олимпиад, после завершения карьеры стал тренером и создал в Москве академию фигурного катания. Ссора между двумя важнейшими фигурами из этого вида спорта разгорелась в конце 2019 года.

13 декабря тренировавшаяся у Тутберидзе Алина Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры. Плющенко отреагировал: «Думаю, что пауза в выступлениях Алиной взята в том числе и для того, чтобы определиться с тренерами. Кто знает, может быть, она перейдет в другую группу к другим тренерам? Алине нужно внимание, достойное олимпийской чемпионки, ей нужно уделять куда больше времени».

Команда Тутберидзе ответила жестко и Плющенко, и заодно Татьяне Тарасовой, которая усомнилась в возвращении Загитовой после приостановки карьеры. Но реплика в адрес Плющенко получилась громче – его отказались называть тренером и указали, что он пытался купить готовых спортсменов.