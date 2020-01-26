В 2006-м Россия тоже взяла все европейское золото в фигурке, а потом наступил провал

Главный итог чемпионата Европы – медальное доминирование российских фигуристов. Россия выиграла золото в каждом из четырех видов программы, а конкурентам отдала всего две медали из 12-ти (серебро и бронзу). Такую мощную российскую сборную не видели с чемпионата Европы 2006 года – именно с тем успехом сейчас и сравнивают достижения фигуристок.