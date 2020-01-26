фигурное катание
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В 2006-м Россия тоже взяла все европейское золото в фигурке, а потом наступил провал
26 января, 04:27
Главный итог чемпионата Европы – медальное доминирование российских фигуристов. Россия выиграла золото в каждом из четырех видов программы, а конкурентам отдала всего две медали из 12-ти (серебро и бронзу). Такую мощную российскую сборную не видели с чемпионата Европы 2006 года – именно с тем успехом сейчас и сравнивают достижения фигуристок.
Что вообще было в 2006-м:
- Женщины. С 1996-го по 2006-й российские фигуристки десять раз выигрывали чемпионат Европы. В 2006 году Ирина Слуцкая стала семикратной победительницей турнира. Серебряную медаль тогда заработала Елена Соколова – это и осталось ее последним достижением в фигурном катании. Следующего золота в женском одиночном катании ждали до 2014 года.
- Мужчины. Евгений Плющенко второй год подряд стал европейским чемпионом. Тогда он обошел Стефана Ламбьеля и Бриана Жубера. Такой же расклад Плющенко позже повторил в 2010 году, когда Ламбьель и Жубер опять остались позади. Между этими датами прошли три турнира, где россияне вообще не попадали в медали. Для эпохи Плющенко это было ужасной недоработкой.
- Танцы на льду. Единственный вид, где золото 2006-го осталось одним из многих успехов. Татьяна Навка и Роман Костомаров спокойно победили в третий раз подряд, а дальше уступили место паре Оксана Домнина – Максим Шабалин. До 2014 года россияне каждый год стабильно претендовали на золото (пусть и не всегда выигрывали). Только потом был небольшой провал вплоть до этого года. Плохую тенденцию как раз поправили.
- Пары. В 2006-м победила российская пара Татьяна Тотьмянина – Максим Маринин. Тогда Россия взяла золотую медаль в 11-й раз подряд. Парное катание считалось полностью российским видом, но именно после 2006-го заявили о себе мощные конкуренты. Алена Савченко и Робин Шолковы трижды подряд выигрывали золотые медали, пока не включились Юка Кавагути и Александр Смирнов.
Те самые чемпионы – вот они:
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